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교사 출제위원 늘려도 '불'영어…수능 영어 절대평가 9년째 난이도 '널뛰기'

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  • 교육부가 6일 수능 영어 난도 완화를 위해 교사 출제 비율을 늘렸지만 2027학년도 6월 모평 1등급 비율은 4.13%에 그쳤다.
  • 영어 절대평가 도입 후에도 1등급 비율이 시험마다 급등락하고 교육과정을 넘는 고난도 문항이 이어져 사교육 의존과 부담 완화 효과에 대한 의문이 제기됐다.
  • 교육계는 출제위원 조정만으로 한계가 있다며 교육과정 밖 킬러문항을 법으로 금지하는 방안을 요구했고 교육부는 모평 결과를 분석해 9월 모평과 수능 출제를 보완하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현직 교사 출제위원 50%로 확대했지만 6월 모평 1등급 4.13% 그쳐
절대평가 도입 취지 무색…28차례 시험 중 적정 비율 달성은 10회뿐
교육계 "출제위원 조정만으론 한계…교육과정 준수 강제성 필요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부가 수능 영어 난이도 안정을 위해 교사 출제위원 비율을 높였지만 올해 6월 모의평가에서도 영어 1등급 비율이 목표 수준에 미치지 못했다. 영어 절대평가가 학교 수업 정상화와 사교육비 경감을 목표로 도입된 지 9년째를 맞았지만 난이도 조절 논란은 반복되고 있다는 지적이 나온다.

6일 교육계에 따르면 2027학년도 6월 모의평가 영어 1등급 비율은 4.13%에 그쳤다. 절대평가 과목인데도 상대평가 과목과 비슷한 수준의 1등급 비율이 나온 셈이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

교육부는 지난 2월 '수능 영어 난이도 조절 실패 원인 조사 결과 및 개선 방안'을 통해 영어영역 출제위원 중 현직 교사 비중을 33%에서 50%로 확대하겠다고 밝혔다. 이 조치는 2027학년도 6월 모의평가부터 적용됐다. 지난해 수능 이후 평가원이 절대평가 영어의 적정 1등급 비율 목표로 잡은 수준은 6~10%였지만 첫 시험 성적표부터 기대에 미치지 못했다.

수능 영어 절대평가는 학교 영어교육 정상화와 수험 부담 완화, 사교육비 경감을 목표로 2018학년도 수능부터 도입됐다. 기존 상대평가에서는 서열 변별을 위한 고난도 문항 출제가 불가피해 학교 수업만으로 대비하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다.

하지만 절대평가 도입 이후에도 영어영역 난이도는 시험마다 크게 출렁였다. 평가원 채점 결과를 바탕으로 2018학년도 이후 6월·9월 모의평가와 본수능의 영어영역 1등급 비율을 집계한 결과 총 28회 시험 가운데 1등급 비율이 6~10% 범위에 든 경우는 10회에 그쳤다. 최근 3개년 6월 모의평가만 봐도 2025학년도 1.47%, 2026학년도 19.10%, 2027학년도 4.13%로 급등락했다.

수능 영어 절대평가 시행 이후 1등급 비율. [AI 일러스트=챗GPT]

지난해에는 논란이 더 컸다. 2026학년도 6월 모의평가 영어 1등급 비율은 19.1%였지만 9월 모의평가에서는 4.5%로 떨어졌고 본수능에서는 3.11%까지 낮아졌다. 오승걸 당시 평가원장은 영어 난이도 조절 실패 책임을 지고 사퇴했다.

여기에 지난해 수능 영어 일부 지문의 난도가 미국 대학 수준에 해당한다는 분석까지 나오면서 여전히 공교육 과정만으로는 대비하기 어렵다는 지적도 더해지고 있다. 백승아 더불어민주당 의원과 사교육걱정없는세상(사걱세)이 2026학년도 수능 수학·영어영역 교육과정 준수 여부를 분석한 결과 영어 독해 28개 지문 가운데 가장 어려운 지문은 미국 학년 기준 13.38학년으로 미국 대학 1학년 수준이었다. 이는 영어Ⅱ 교과서 4종의 최고 난도 평균인 미국 9.96학년보다 최대 약 5개 학년 높은 수준이다. 전체 독해 문항의 약 40%는 교과서 최고 난도를 넘어섰다.

이 같은 논란은 학력평가에서도 이어졌다. 사걱세는 지난 4월 27일 기자회견을 열고 2026학년도 고1 3월 전국연합학력평가 일부 문항이 중학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어났다고 밝혔다. 사걱세 분석에 따르면 영어 독해 28문항 중 20문항, 71.43%가 중3 영어 교과서 수준을 넘어섰다. 평균 난도는 미국 중학교 2학년 수준인 AR 8.96으로 중3 교과서 평균인 AR 5와 약 3개 학년 차이가 났다.

영어 절대평가가 사교육비 경감 효과를 냈는지를 두고도 의문이 제기된다. 한국교육사회학회 학술지 '교육사회학연구'에 실린 곽나람 숭실대학교 연구교수 등의 분석에 따르면 영어 절대평가 전환 이후 영어 사교육비는 오히려 증가했다. 일반고 월평균 영어 사교육비는 2015년 8만6000원에서 2024년 15만7000원까지 올랐고 사교육 참여율도 같은 기간 32.6%에서 48.8%로 상승했다.

교육계의 한 관계자는 "절대평가는 정해진 성취 기준에 도달했는지를 확인하는 방식"이라며 "1등급 비율이 시험마다 3~4%대로 떨어졌다가 크게 높아지는 흐름이 반복된다면 문항 난도와 평가 기준이 안정적으로 유지되지 못하고 있다는 의미로 볼 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "영어영역을 절대평가로 바꾼 것은 지나친 서열 경쟁과 사교육 의존을 완화하겠다는 취지였지만 시험이 너무 어렵게 나오면 수험생은 다시 고난도 문제 풀이에 매달릴 수밖에 없다"며 "제도적 틀은 유지되더라도 실제 정책 효과는 줄어든다"고 지적했다.

교육계에서는 출제위원 구성 조정만으로는 한계가 있다는 지적이 나온다. 백승아 의원과 사걱세는 수능에서 교육과정을 벗어난 고난도 문항 출제를 법적으로 금지하는 '수능 킬러문항 방지법' 제정을 촉구하고 있다. 반복되는 난이도 실패를 막으려면 교육과정 준수에 강제성을 부여해야 한다는 취지다.

교육부 관계자는 "6월 모의평가는 올해 수험생 응시집단의 특성과 학습 정도를 파악해 나가는 첫 시험"이라며 "결과를 면밀히 분석 점검하고 필요한 부분은 보완해 9월 모의평가와 수능이 안정적으로 출제될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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