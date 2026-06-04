입시업계 "6월 모평 영어, 작년 '불수능'과 비슷…긴 지문·어휘가 변수"

지난해 수능 1등급 3.1%…이번에도 체감 난도 높았을 듯

종로학원 "작년보다 쉬워도 상당히 어려웠을 가능성"

이투스 "긴 제시문·어려운 어휘에 수험생 부담 컸을 것"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 영어영역이 지난해 본수능과 비슷한 수준으로 어렵게 출제됐다는 입시업계 분석이 나왔다.

지난해 절대평가인 수능 영어에서 1등급 비율은 3.1%에 그쳤다. 상대평가 체제의 1등급 기준인 4%보다도 낮은 수준이라 교육부가 출제 경위 조사에 착수하기까지 했던 만큼 이번 6월 모의평가 역시 수험생들의 체감 부담이 컸을 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

4일 이투스에듀와 종로학원의 수학영역 출제 경향 분석을 종합하면, 이번 6월 모평 영어영역은 지난해 본수능보다 다소 쉬웠을 수는 있지만 수험생들이 체감하기에는 여전히 어려운 시험이었다.

종로학원은 이번 영어영역이 지난해 본수능과 비교해 비슷하거나 다소 쉬운 수준이었다고 봤다. 그러나 지난해 수능 영어가 매우 어렵게 출제돼 1등급 비율이 3.1%에 그친 만큼 이번 6월 모평이 조금 더 쉬웠더라도 상위권 수험생에게도 만만치 않았을 것으로 판단했다.

임성호 종로학원 대표는 "이번 영어는 어렵게 출제됐다"며 "지난해 본수능보다 다소 쉽게 출제됐다고 하더라도 수험생 입장에서는 상당히 어렵게 느꼈을 가능성이 높다"고 분석했다.

특히 지난해 수능 영어가 어려웠던 만큼 올해 6월 모의평가에서는 난도가 완화될 것이라는 기대가 있었지만 실제 출제는 이 같은 기대에 충분히 부합하지 않았을 가능성이 크다는 분석이다.

임 대표는 "지난해 본수능이 매우 어려웠기 때문에 이번 6월 모의평가 영어는 더 쉽게 출제될 것이라는 기대심리가 있었을 수 있다"며 "하지만 실제로는 그 기대에 부합하지 않았을 것으로 추정된다"고 말했다.

고난도 문항으로는 37번 글의 순서 문항과 34번·31번·33번 빈칸추론 문항이 꼽혔다. 해당 문항들은 지문 내용을 파악하기 쉽지 않았고, 선택지 사이에서 정답을 가려내는 과정도 까다로웠을 것으로 분석됐다.

임 대표는 "37번 글의 순서, 34번과 31번, 33번 빈칸추론 문항이 어려운 문제로 보인다"며 "지문 내용을 이해하기 까다롭고, 선지에서 정답을 찾기 어려운 형태로 출제됐다"고 설명했다.

다만 종로학원은 이번 시험에 이른바 고난도 킬러문항이 포함됐다고 보기는 어렵다고 평가했다. 대신 지문을 정확히 이해한 뒤 선택지를 세밀하게 비교해야 하는 문항을 통해 수험생 간 변별력을 확보한 것으로 봤다.

임 대표는 "고난도 킬러문항은 없었지만 선지에서 정답을 찾는 과정에서 변별력을 확보하는 문제가 출제됐다"며 "영어 절대평가라고 해도 안정적인 1등급을 받기 위해서는 지문 독해력뿐 아니라 선택지 판단 능력까지 갖춰야 한다"고 말했다.

이투스에듀도 영어영역의 체감 난도가 높았을 것으로 봤다. 김병진 이투스 교육평가연구소장은 "6월 모의평가 영어는 제시문의 길이가 길고 어려운 어휘가 다수 등장하여 시험장에서 느끼는 난이도가 꽤 높았을 것으로 예상된다"며 "특히 제시문의 내용 파악이 어려워 당황했던 학생들이 많았을 것이며, 매력적인 오답 선택지를 가려내는 것도 힘들었을 것"이라고 설명했다.

영어가 절대평가라는 이유로 학습 우선순위에서 밀려서는 안 된다는 조언도 나왔다. 김 소장은 "영어를 수능최저학력기준의 목표로 활용하려는 학생이 많음에도 불구하고 절대평가라는 이유로 학습 우선순위에서 미루는 경향이 강하다"며 "이번 6월 모의평가를 바탕으로 학습 계획을 세워 실천할 필요가 있다"고 말했다.

jane94@newspim.com