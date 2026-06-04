전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

입시업계 "6월 모평 영어, 작년 '불수능'과 비슷…긴 지문·어휘가 변수"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 입시업계가 4일 6월 모평 영어가 어려웠다고 분석했다.
  • 종로학원은 지난해 본수능과 비슷하거나 다소 쉬웠다고 봤다.
  • 37번 순서와 34·31·33번 빈칸추론이 고난도였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지난해 수능 1등급 3.1%…이번에도 체감 난도 높았을 듯
종로학원 "작년보다 쉬워도 상당히 어려웠을 가능성"
이투스 "긴 제시문·어려운 어휘에 수험생 부담 컸을 것"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 영어영역이 지난해 본수능과 비슷한 수준으로 어렵게 출제됐다는 입시업계 분석이 나왔다. 

지난해 절대평가인 수능 영어에서 1등급 비율은 3.1%에 그쳤다. 상대평가 체제의 1등급 기준인 4%보다도 낮은 수준이라 교육부가 출제 경위 조사에 착수하기까지 했던 만큼 이번 6월 모의평가 역시 수험생들의 체감 부담이 컸을 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

4일 이투스에듀와 종로학원의 수학영역 출제 경향 분석을 종합하면, 이번 6월 모평 영어영역은 지난해 본수능보다 다소 쉬웠을 수는 있지만 수험생들이 체감하기에는 여전히 어려운 시험이었다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

종로학원은 이번 영어영역이 지난해 본수능과 비교해 비슷하거나 다소 쉬운 수준이었다고 봤다. 그러나 지난해 수능 영어가 매우 어렵게 출제돼 1등급 비율이 3.1%에 그친 만큼 이번 6월 모평이 조금 더 쉬웠더라도 상위권 수험생에게도 만만치 않았을 것으로 판단했다.

임성호 종로학원 대표는 "이번 영어는 어렵게 출제됐다"며 "지난해 본수능보다 다소 쉽게 출제됐다고 하더라도 수험생 입장에서는 상당히 어렵게 느꼈을 가능성이 높다"고 분석했다.

특히 지난해 수능 영어가 어려웠던 만큼 올해 6월 모의평가에서는 난도가 완화될 것이라는 기대가 있었지만 실제 출제는 이 같은 기대에 충분히 부합하지 않았을 가능성이 크다는 분석이다.

임 대표는 "지난해 본수능이 매우 어려웠기 때문에 이번 6월 모의평가 영어는 더 쉽게 출제될 것이라는 기대심리가 있었을 수 있다"며 "하지만 실제로는 그 기대에 부합하지 않았을 것으로 추정된다"고 말했다.

고난도 문항으로는 37번 글의 순서 문항과 34번·31번·33번 빈칸추론 문항이 꼽혔다. 해당 문항들은 지문 내용을 파악하기 쉽지 않았고, 선택지 사이에서 정답을 가려내는 과정도 까다로웠을 것으로 분석됐다.

임 대표는 "37번 글의 순서, 34번과 31번, 33번 빈칸추론 문항이 어려운 문제로 보인다"며 "지문 내용을 이해하기 까다롭고, 선지에서 정답을 찾기 어려운 형태로 출제됐다"고 설명했다.

다만 종로학원은 이번 시험에 이른바 고난도 킬러문항이 포함됐다고 보기는 어렵다고 평가했다. 대신 지문을 정확히 이해한 뒤 선택지를 세밀하게 비교해야 하는 문항을 통해 수험생 간 변별력을 확보한 것으로 봤다.

임 대표는 "고난도 킬러문항은 없었지만 선지에서 정답을 찾는 과정에서 변별력을 확보하는 문제가 출제됐다"며 "영어 절대평가라고 해도 안정적인 1등급을 받기 위해서는 지문 독해력뿐 아니라 선택지 판단 능력까지 갖춰야 한다"고 말했다.

이투스에듀도 영어영역의 체감 난도가 높았을 것으로 봤다. 김병진 이투스 교육평가연구소장은 "6월 모의평가 영어는 제시문의 길이가 길고 어려운 어휘가 다수 등장하여 시험장에서 느끼는 난이도가 꽤 높았을 것으로 예상된다"며 "특히 제시문의 내용 파악이 어려워 당황했던 학생들이 많았을 것이며, 매력적인 오답 선택지를 가려내는 것도 힘들었을 것"이라고 설명했다.

영어가 절대평가라는 이유로 학습 우선순위에서 밀려서는 안 된다는 조언도 나왔다. 김 소장은 "영어를 수능최저학력기준의 목표로 활용하려는 학생이 많음에도 불구하고 절대평가라는 이유로 학습 우선순위에서 미루는 경향이 강하다"며 "이번 6월 모의평가를 바탕으로 학습 계획을 세워 실천할 필요가 있다"고 말했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동