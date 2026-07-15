[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 연세대 수시등급·지원전략

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

올해 연세대는 정원 내 3,498명을 선발하며, 수시 전형별 모집인원은 학생부교과전형 '추천형' 512명, 학생부종합전형 '활동우수형' 766명, '국제형' 79명(국내고), '기회균형' 195명, '논술전형' 288명, '특기자전형(체육인재)' 38명 등을 선발한다.

주의할 점은 '학생부교과전형, 학생부종합전형, 논술전형, 특기자전형' 간의 중복지원은 가능하지만, 학생부교과전형 '추천형'과 학생부종합전형 '활동우수형' 간의 중복지원은 불가능하다.

올해 수시전형 중 수능 최저학력기준이 없는 전형은 '학생부종합전형-국제형(해외고/검정고시)', '학생부종합전형-국제인재', '학생부종합전형-기회균형', '특기자전형-체육인재', '특수교육대상자전형'이며, 나머지 전형들은 각각 수능 최저학력기준이 있다.

연세대는 전형별로 수능 최저학력기준이 없는 전형들이 존재하므로, 수험생들은 본인의 수능 모의고사 성적을 바탕으로 수능에 대한 부담감을 고려하여 전략적으로 접근해야 한다. 또한 전과제도, 복수전공, 부전공제도 등 대학의 학사제도를 충분히 활용하여 본인의 진로에 맞는 지원 전략을 세우는 것이 좋다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 연세대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부교과전형 '추천형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부교과전형 '추천형'은 509명을 선발하며, 국내 고등학교 학년 재학생으로 2027년 2월 졸업 예정이며 소속 고등학교장의 추천을 받은 자로 고교별 추천 가능 인원은 학교별 최대 10명이다. '학생부교과 100%'로 선발하며, 수능 최저학력기준은 '인문'은 '국어, 수학, 사/과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 2개 과목 등급 합 4 이내', '자연(일반-의예/치의예/약학 제외)'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 수학을 포함 2개 과목 등급 합 5 이내', '의예/치의예/약학'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 1등급 2개 이상', '통합(생활과학대학/간호대학)'은 '인문 또는 자연(일반)의 수능 최저학력기준 중 하나를 만족', '공통'으로 '영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

학생부에 있는 교과영역만을 반영하기 때문에 내신이 좋은 학생들이 수능 최저학력기준을 만족할 수 있다면 적극 지원해야 한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(정치외교학과) 1.20~(신학과) 1.64등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의예과) 1.00~(약학과) 1.78등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'경제학부 1.26등급, 사회학과 1.26등급, 문화인류학과 1.27등급, 경영학과 1.28등급, 진리자유학부(인문) 1.30등급, 국어국문학과 1.35등급, 영어영문학과 1.35등급, 심리학과 1.35등급, 철학과 1.40등급, 행정학과 1.44등급, 문헌정보학과 1.46등급, 중어중문학과 1.48등급, 불어불문학과 1.49등급, 언론홍보영상학부 1.50등급, 독어독문학과 1.52등급, 사회복지학과 1.55등급, 노어노문학과 1.56등급, 신학과 1.64등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'의예과 1.00등급, 치의예과 1.06등급, 천문우주과학과 1.11등급, 물리학과 1.12등급, 시스템반도체전공 1.14등급, 생화학과 1.14등급, 화공생명공학부 1.16등급, 생명공학과 1.16등급, 진리자유학부(자연) 1.21등급, 전기전자공학부 1.21등급, 신소재공학부 1.22등급, 첨단컴퓨팅학부 1.23등급, 시스템생물학과 1.24등급, 산업공학과 1.25등급, 수학과 1.26등급, 디스플레이융합공학과 1.27등급, 화학과 1.29등급, 기계공학부 1.30등급, IT융합공학전공 1.32등급, 건축공학과 1.32등급, 지구시스템과학과 1.32등급, 도시공학과 1.33등급, 지능형반도체전공 1.34등급, 대기과학과 1.35등급, 사회환경시스템공학부 1.38등급, 모빌리티시스템전공 1.40등급'이었다.

③ 공통계열 주요 학과 (70% Cut)

'의류환경학과 1.24등급, 식품영양학과 1.29등급, 응용통계학과 1.31등급, 통합디자인학과 1.42등급, 아동‧가족학과 1.45등급, 실내건축학과 1.48등급, 간호학과 1.39등급'이었다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

2. 학생부종합전형 '활동우수형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부종합전형 '활동우수형'은 669명을 선발하는데, '1단계(4배수): 서류평가 100%, 2단계: 1단계 성적 60%+면접평가 40%'로 수능 최저학력기준을 적용하여 선발한다. 수능 최저학력기준은 '인문'은 '국어, 수학, 사/과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 2개 과목 등급 합 4 이내', '자연(일반-의예/치의예/약학 제외)'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 수학을 포함하여 2개 과목 등급 합 5 이내', '의예/치의예/약학'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 1등급 2개 이상'이며, '통합(생활과학대학/간호대학)'은 '인문 또는 자연(일반)의 수능 최저학력기준 중 하나를 만족', '공통'으로 '영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

'서류평가'는 제출서류를 바탕으로 '학업역량, 진로역량, 공동체역량' 등을 종합 평가하며, 비교과영역은 학생부에 기록되어 있는 내용만 평가에 반영한다. '면접평가'는 의예과만 대면 면접으로 제시문 기반 인‧적성 면접과 서류 기반 면접을 병행하고, 나머지 학과들은 현장 녹화 면접으로 제시문 기반 논리적 사고력 및 의사소통 능력을 평가한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(심리학과) 1.56~(노어노문학과) 3.31등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의예과) 1.07~(대기과학과) 2.42등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'언론홍보영상학부 1.73등급, 행정학과 1.77등급, 경영학과 1.78등급, 사회복지학과 1.86등급, 사회학과 1.92등급, 사학과 2.04등급, 정치외교학과 2.04등급, 영어영문학과 2.14등급, 경제학부 2.15등급, 문화인류학과 2.27등급, 국어국문학과 2.24등급, 독어독문학과 2.29등급, 철학과 2.38등급, 진리자유학부(인문) 2.44등급, 문헌정보학과 2.71등급, 불어불문학과 2.72등급, 교육학부 2.76등급, 신학과 2.80등급, 중어중문학과 3.00등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'생화학과 1.38등급, 시스템생물학과 1.46등급, 산업공학과 1.44등급, 생명공학과 1.45등급, 천문우주학과 1.48등급, 화공생명공학부 1.50등급, 신소재공학부 1.53등급, 전기전자공학부 1.57등급, IT융합공학전공 1.57등급, 진리자유학부(자연) 1.57등급, 물리학과 1.58등급, 모빌리티시스템전공 1.59등급, 첨단컴퓨팅학부 1.62등급, 수학과 1.63등급, 화학과 1.68등급, 기계공학부 1.68등급, 건축공학과 1.76등급, 사회환경시스템공학과 1.78등급, 시스템반도체공학과 1.79등급, 지능형반도체전공 2.17등급, 도시공학과 2.18등급, 디스플레이융합공학과 2.48등급, 치의예과 1.26등급, 약학과 1.37등급'이었다.

③ 공통계열 주요 학과 (70% Cut)

'식품영양학과 1.58등급, 간호학과 1.87등급, 의류환경학과 1.87등급, 아동‧가족학과 2.01등급, 통합디자인학과 2.03등급, 응용통계학과 2.03등급, 실내건축학과 2.11등급'이었다.

서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

3. 학생부종합전형 '국제형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부종합전형 '국제형'은 255명을 선발하는데, '국내고' 160명, '해외고/검정고시' 95명으로 분류하여 선발하며, '1단계(국내-4배수, 해외고/검정고시-3배수): 서류평가 100%, 2단계: 1단계 성적 60%+면접평가 40%'로 선발한다. 수능최저학력기준은 '국내고'만 적용하며, '국어, 수학, 사/과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 2개 과목 등급 합 5 이내', '공통'으로 '영어 2등급, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

아시아학전공은 국내고만 지원 가능하며, 해외고/검정고시 출신자는 융합인문사회과학부로 지원하여 입학한 경우, 2학년 진급 시 아시아학전공을 선택할 수 있으며, 글로벌인재학부는 해외고 졸업(예정)자에 한하여 지원 가능하다.

(3) 서류평가

'국내고'는 학생부, '해외고/검정고시'는 성적증명서, 비교과활동 기록표를 활용하고, 면접은 현장 녹화면접으로 진행하며, 제시문을 바탕으로 대학 수학에 필요한 기본 학업역량을 평가하되 제시문이 영어로 출제될 수 있다.

4. '논술전형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'논술전형'은 355명을 선발하는데, '논술성적 100%'로 수능 최저학력기준은 없이 선발한다.

(2) 전형의 핵심 전략

① '인문계열 논술'

시험시간은 120분이며, 논리력, 창의력, 종합적 사고능력을 평가하기 위한 다면사고형 시험으로 인문‧사회 교과목의 통합형 문제로 출제되며, 영어 제시문이 포함될 수 있고, 수리‧통계자료 또는 과학 관련 제시문이 포함될 수 있다.

② '자연계열 논술'

시험시간은 120분이며, 논리력, 창의력, 종합적 사고능력 등을 평가하기 위한 수리·통합형 논술시험으로 수학 80점, 과학 20점으로 배점되어 있다.