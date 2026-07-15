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2026.07.15 (수)
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[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 연세대 수시등급·지원전략

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AI 핵심 요약

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  • 연세대가 2027학년도 수시에 교과·종합·논술 등 다양한 전형으로 3498명을 선발했다
  • 추천형·활동우수형 중복지원은 불가하고 전형별 수능최저와 내신 70% 컷 기준을 세밀히 제시했다
  • 수험생은 모의수능 성적·학사제도·전형별 특성을 고려해 내신·논술·면접 중심으로 전략적 지원을 해야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

올해 연세대는 정원 내 3,498명을 선발하며, 수시 전형별 모집인원은 학생부교과전형 '추천형' 512명, 학생부종합전형 '활동우수형' 766명, '국제형' 79명(국내고), '기회균형' 195명, '논술전형' 288명, '특기자전형(체육인재)' 38명 등을 선발한다.

주의할 점은 '학생부교과전형, 학생부종합전형, 논술전형, 특기자전형' 간의 중복지원은 가능하지만, 학생부교과전형 '추천형'과 학생부종합전형 '활동우수형' 간의 중복지원은 불가능하다.

올해 수시전형 중 수능 최저학력기준이 없는 전형은 '학생부종합전형-국제형(해외고/검정고시)', '학생부종합전형-국제인재', '학생부종합전형-기회균형', '특기자전형-체육인재', '특수교육대상자전형'이며, 나머지 전형들은 각각 수능 최저학력기준이 있다.

연세대는 전형별로 수능 최저학력기준이 없는 전형들이 존재하므로, 수험생들은 본인의 수능 모의고사 성적을 바탕으로 수능에 대한 부담감을 고려하여 전략적으로 접근해야 한다. 또한 전과제도, 복수전공, 부전공제도 등 대학의 학사제도를 충분히 활용하여 본인의 진로에 맞는 지원 전략을 세우는 것이 좋다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 연세대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부교과전형 '추천형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부교과전형 '추천형'은 509명을 선발하며, 국내 고등학교 학년 재학생으로 2027년 2월 졸업 예정이며 소속 고등학교장의 추천을 받은 자로 고교별 추천 가능 인원은 학교별 최대 10명이다. '학생부교과 100%'로 선발하며, 수능 최저학력기준은 '인문'은 '국어, 수학, 사/과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 2개 과목 등급 합 4 이내', '자연(일반-의예/치의예/약학 제외)'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 수학을 포함 2개 과목 등급 합 5 이내', '의예/치의예/약학'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 1등급 2개 이상', '통합(생활과학대학/간호대학)'은 '인문 또는 자연(일반)의 수능 최저학력기준 중 하나를 만족', '공통'으로 '영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

학생부에 있는 교과영역만을 반영하기 때문에 내신이 좋은 학생들이 수능 최저학력기준을 만족할 수 있다면 적극 지원해야 한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(정치외교학과) 1.20~(신학과) 1.64등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의예과) 1.00~(약학과) 1.78등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'경제학부 1.26등급, 사회학과 1.26등급, 문화인류학과 1.27등급, 경영학과 1.28등급, 진리자유학부(인문) 1.30등급, 국어국문학과 1.35등급, 영어영문학과 1.35등급, 심리학과 1.35등급, 철학과 1.40등급, 행정학과 1.44등급, 문헌정보학과 1.46등급, 중어중문학과 1.48등급, 불어불문학과 1.49등급, 언론홍보영상학부 1.50등급, 독어독문학과 1.52등급, 사회복지학과 1.55등급, 노어노문학과 1.56등급, 신학과 1.64등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'의예과 1.00등급, 치의예과 1.06등급, 천문우주과학과 1.11등급, 물리학과 1.12등급, 시스템반도체전공 1.14등급, 생화학과 1.14등급, 화공생명공학부 1.16등급, 생명공학과 1.16등급, 진리자유학부(자연) 1.21등급, 전기전자공학부 1.21등급, 신소재공학부 1.22등급, 첨단컴퓨팅학부 1.23등급, 시스템생물학과 1.24등급, 산업공학과 1.25등급, 수학과 1.26등급, 디스플레이융합공학과 1.27등급, 화학과 1.29등급, 기계공학부 1.30등급, IT융합공학전공 1.32등급, 건축공학과 1.32등급, 지구시스템과학과 1.32등급, 도시공학과 1.33등급, 지능형반도체전공 1.34등급, 대기과학과 1.35등급, 사회환경시스템공학부 1.38등급, 모빌리티시스템전공 1.40등급'이었다.

③ 공통계열 주요 학과 (70% Cut)

'의류환경학과 1.24등급, 식품영양학과 1.29등급, 응용통계학과 1.31등급, 통합디자인학과 1.42등급, 아동‧가족학과 1.45등급, 실내건축학과 1.48등급, 간호학과 1.39등급'이었다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

2. 학생부종합전형 '활동우수형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부종합전형 '활동우수형'은 669명을 선발하는데, '1단계(4배수): 서류평가 100%, 2단계: 1단계 성적 60%+면접평가 40%'로 수능 최저학력기준을 적용하여 선발한다. 수능 최저학력기준은 '인문'은 '국어, 수학, 사/과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 2개 과목 등급 합 4 이내', '자연(일반-의예/치의예/약학 제외)'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 수학을 포함하여 2개 과목 등급 합 5 이내', '의예/치의예/약학'은 '국어, 수학(미적분/기하), 과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 1등급 2개 이상'이며, '통합(생활과학대학/간호대학)'은 '인문 또는 자연(일반)의 수능 최저학력기준 중 하나를 만족', '공통'으로 '영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

'서류평가'는 제출서류를 바탕으로 '학업역량, 진로역량, 공동체역량' 등을 종합 평가하며, 비교과영역은 학생부에 기록되어 있는 내용만 평가에 반영한다. '면접평가'는 의예과만 대면 면접으로 제시문 기반 인‧적성 면접과 서류 기반 면접을 병행하고, 나머지 학과들은 현장 녹화 면접으로 제시문 기반 논리적 사고력 및 의사소통 능력을 평가한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(심리학과) 1.56~(노어노문학과) 3.31등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의예과) 1.07~(대기과학과) 2.42등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'언론홍보영상학부 1.73등급, 행정학과 1.77등급, 경영학과 1.78등급, 사회복지학과 1.86등급, 사회학과 1.92등급, 사학과 2.04등급, 정치외교학과 2.04등급, 영어영문학과 2.14등급, 경제학부 2.15등급, 문화인류학과 2.27등급, 국어국문학과 2.24등급, 독어독문학과 2.29등급, 철학과 2.38등급, 진리자유학부(인문) 2.44등급, 문헌정보학과 2.71등급, 불어불문학과 2.72등급, 교육학부 2.76등급, 신학과 2.80등급, 중어중문학과 3.00등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'생화학과 1.38등급, 시스템생물학과 1.46등급, 산업공학과 1.44등급, 생명공학과 1.45등급, 천문우주학과 1.48등급, 화공생명공학부 1.50등급, 신소재공학부 1.53등급, 전기전자공학부 1.57등급, IT융합공학전공 1.57등급, 진리자유학부(자연) 1.57등급, 물리학과 1.58등급, 모빌리티시스템전공 1.59등급, 첨단컴퓨팅학부 1.62등급, 수학과 1.63등급, 화학과 1.68등급, 기계공학부 1.68등급, 건축공학과 1.76등급, 사회환경시스템공학과 1.78등급, 시스템반도체공학과 1.79등급, 지능형반도체전공 2.17등급, 도시공학과 2.18등급, 디스플레이융합공학과 2.48등급, 치의예과 1.26등급, 약학과 1.37등급'이었다.

③ 공통계열 주요 학과 (70% Cut)

'식품영양학과 1.58등급, 간호학과 1.87등급, 의류환경학과 1.87등급, 아동‧가족학과 2.01등급, 통합디자인학과 2.03등급, 응용통계학과 2.03등급, 실내건축학과 2.11등급'이었다.

서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

3. 학생부종합전형 '국제형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부종합전형 '국제형'은 255명을 선발하는데, '국내고' 160명, '해외고/검정고시' 95명으로 분류하여 선발하며, '1단계(국내-4배수, 해외고/검정고시-3배수): 서류평가 100%, 2단계: 1단계 성적 60%+면접평가 40%'로 선발한다. 수능최저학력기준은 '국내고'만 적용하며, '국어, 수학, 사/과탐(2) 3개 영역 중 국어, 수학 중 1개 과목 포함 2개 과목 등급 합 5 이내', '공통'으로 '영어 2등급, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

아시아학전공은 국내고만 지원 가능하며, 해외고/검정고시 출신자는 융합인문사회과학부로 지원하여 입학한 경우, 2학년 진급 시 아시아학전공을 선택할 수 있으며, 글로벌인재학부는 해외고 졸업(예정)자에 한하여 지원 가능하다.

(3) 서류평가

'국내고'는 학생부, '해외고/검정고시'는 성적증명서, 비교과활동 기록표를 활용하고, 면접은 현장 녹화면접으로 진행하며, 제시문을 바탕으로 대학 수학에 필요한 기본 학업역량을 평가하되 제시문이 영어로 출제될 수 있다.

4. '논술전형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'논술전형'은 355명을 선발하는데, '논술성적 100%'로 수능 최저학력기준은 없이 선발한다.

(2) 전형의 핵심 전략

① '인문계열 논술'

시험시간은 120분이며, 논리력, 창의력, 종합적 사고능력을 평가하기 위한 다면사고형 시험으로 인문‧사회 교과목의 통합형 문제로 출제되며, 영어 제시문이 포함될 수 있고, 수리‧통계자료 또는 과학 관련 제시문이 포함될 수 있다.

② '자연계열 논술'

시험시간은 120분이며, 논리력, 창의력, 종합적 사고능력 등을 평가하기 위한 수리·통합형 논술시험으로 수학 80점, 과학 20점으로 배점되어 있다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 4일 서울 영등포구 여의도여고에서 열린 '2025학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가'에 앞서 수험생들이 시험준비를 하고 있다. 2024.09.04 photo@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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