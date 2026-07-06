완주군, 청년 1인가구 식생활개선 공모 선정…로컬푸드 활용

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전북청년허브센터 선정…공유주방 활용 소셜다이닝·조리교육 추진

로컬푸드 건강식·밀프렙 교육 운영…청년 식생활 개선·사회적 고립 해소

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군은 완주청년종합지원센터가 전북청년허브센터 주관 '2026 전북 청년 1인 가구 식생활 개선 지원 공모사업'에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 증가하는 청년 1인 가구의 불규칙한 식습관과 사회적 고립 문제를 해소하고 건강한 식생활 문화와 청년 간 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

완주군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.06 gojongwin@newspim.com

센터는 '완주 청년 로컬푸드 식생활 자립 프로젝트-혼밥에서 함께밥으로'를 주제로 삼례 청년거점공간인 '완충지대' 공유주방과 지역 로컬푸드를 활용한 식생활 자립 프로그램을 운영할 계획이다.

참여자들은 식생활 진단을 시작으로 기초 조리교육과 로컬푸드를 활용한 건강식·절약형 레시피 실습, 식단 준비(밀프렙) 교육 등을 통해 스스로 건강한 식생활을 관리하는 역량을 키우게 된다.

모든 프로그램은 함께 요리하고 식사하는 소셜다이닝 방식으로 진행된다. 참여자 간 자연스러운 교류를 통해 청년 1인 가구의 사회적 고립감 해소와 지역사회 관계 형성도 지원할 예정이다.

최형욱 완주청년종합지원센터장은 "청년 1인 가구에게 식사는 건강한 삶과 사람을 연결하는 중요한 매개"라며 "이번 사업을 통해 건강한 생활습관을 형성하고 지역 안에서 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

한편 완주청년종합지원센터는 청년 미래설계학교와 로컬브랜딩 지원사업, 청년 커뮤니티 활성화 등 지역 청년의 성장과 정착을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

gojongwin@newspim.com