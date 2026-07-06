한미약품, 네이처 리뷰 드럭 디스커버리 '혁신 선도기업' 선정

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15년간 R&D 투자·혁신성과 종합 분석

대사·희귀질환 중심 연구개발 전략 주목

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 국제학술지 '네이처 리뷰 드럭 디스커버리(Nature Reviews Drug Discovery)'가 발표한 아시아 및 신흥국 제약바이오 기업 연구에서 '혁신 선도기업(Innovation Leaders)' 그룹에 포함됐다고 6일 밝혔다.

이번 연구는 최근 게재된 'R&D productivity trends for biopharma companies in Asia and emerging markets' 논문을 통해 아시아와 중남미, 동유럽·중동·아프리카(EEMEA) 지역 제약바이오 기업 45곳을 대상으로 연구개발(R&D) 생산성을 분석한 결과다.

한미약품 연구센터 [사진=한미약품]

연구에서는 2010년부터 2025년까지 최근 15년간 매출 5억달러 이상 기업의 연구개발 투자 비중과 임상 파이프라인, 매출 등을 종합 평가해 ▲혁신 선도기업 ▲신흥 혁신기업(Emerging Innovators) ▲제네릭기업(Generic Leaders) 등으로 분류했다.

한미약품은 혁신 신약 중심의 연구개발 전략과 연구개발 생산성을 인정받아 혁신 선도기업 그룹에 포함됐다. 논문은 한미약품이 대사질환과 희귀질환 분야를 중심으로 연구개발 역량을 강화하며 혁신 중심 기업으로 전환한 사례라고 소개했다.

논문 저자는 "아시아, 특히 한국과 중국의 혁신 선도 제약바이오 기업들이 혁신 전략을 바탕으로 미국과 유럽 기업의 경쟁자로 성장할 준비를 갖추고 있다"고 평가했다.

한미약품은 매년 매출의 두 자릿수 비중을 연구개발에 투자하며 비만·대사질환과 항암, 희귀질환 분야의 신약 개발을 추진하고 있다.

최인영 한미약품 미래성장부문장(부사장)은 "이번 평가는 연구개발 투자 규모뿐 아니라 혁신 신약 중심의 연구개발 전략과 성과를 연구개발 생산성 측면에서 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 혁신 신약 개발과 글로벌 연구개발 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com