한국석유공업 "케이피한석화학, KISS 2026서 AI 화학물질 관리 솔루션 공개"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국석유공업 종속회사인 케이피한석화학 오는 9일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 국제안전보건전시회(KISS 2026)에 참가해 연구소 통합관리 솔루션 '랩매니저'의 핵심 서비스인 '화학물질 전수조사'를 선보인다고 6일 밝혔다.

화학물질 전수조사 서비스는 스마트폰이나 태블릿으로 시약을 촬영하면 인공지능(AI)이 라벨을 인식해 시약명, 브랜드, 제품번호, CAS No., 용량, 보관위치 등을 자동으로 파악하고 시스템에 등록하는 솔루션이다. 재고 파악을 넘어 위험물 분류와 산·염기 혼재 보관 방지 분류 서비스도 제공한다.

회사에 따르면 최근 연구원들이 미확인 시약이나 노후 화학물질을 정리하다 폭발, 누출 등 심각한 안전사고를 겪는 사례가 늘고 있다. 케이피한석화학은 안전교육을 수료하고 전수조사 수행 경험을 갖춘 자사 인력이 직접 전수조사와 시약 정리를 대행해 사고 위험을 낮출 계획이다.

'국제안전보건전시회 / KISS 2026' 케이피한석화학 전시 부스 전경.[사진=케이피한석화학]

구축된 데이터는 클라우드 기반 연구실 통합 관리 플랫폼 '랩매니저' 내에서 물질안전보건자료(MSDS)와 자동으로 연동된다. 법정 서식 및 위험물 현황을 실시간으로 관리할 수 있어 연구 현장의 행정 부담을 완화할 수 있다.

회사 관계자는 "30년간 화학물질을 다뤄온 노하우에 고도화된 AI 기술을 결합하여 연구원들이 사고 위험 없이 안전하고 정확하게 화학물질을 관리할 수 있는 방안을 제시할 것"이라고 말했다.

한편 전시 기간 동안 킨텍스 전시 부스에서 AI 사진 촬영 기반 전수조사 시연과 함께 연구실 안전 진단 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정이다.

nylee54@newspim.com