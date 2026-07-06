경찰, 홍명보 감독 선임 관련 고발 9건 수사..."신속하게 결론"

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 6일 홍명보 전 감독 선임 개입 의혹 고발 9건 수사에 속도를 내기로 했다
- 관련 사건은 서울경찰청 금융범죄수사대로 이관돼 중요 사안으로 신속 결론을 내겠다고 했다
- 이임생 전 기술총괄이사 고발 사건은 수사심의위가 신속 처리 권고했지만 지연 의혹이 제기돼 수사기관이 변경됐다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 홍명보 전 국가대표 축구팀 감독 선임 과정에 부당 개입이 있었는지에 관한 수사에 속도를 낸다.
홍석기 경찰청 국가수사본부장은 6일 오전 기자간담회에서 홍 전 감독 선임과 관련한 고발 사건은 종로경찰서 8건 외에 지난 2일 서울경찰청에 접수된 1건까지 더해 총 9건이라며 이같이 밝혔다.
관련 고발 사건은 서울경찰청 금융범죄수사대에서 수사 중이다. 홍석기 본부장은 "최대한 신속하게 결론을 낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
앞서 2024년 7월 한 시민은 축구 대표팀 감독 선임에 개입한 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사를 업무방해 혐의로 고발했다. 서울 종로경찰서가 고발 사건을 맡았다. 하지만 경찰이 계속해서 처분을 미루자 고발인은 변호사와 법학자 등 외부 전문가가 참여하는 수사심의를 신청했다.
서울청 수사심의위는 지난해 9월 23일 이 전 이사 고발 사건을 신속하게 처리하라고 권고하기로 의결했다. 그러나 '신속 수사' 권고가 나왔는데 해당 수사가 장기간 지연됐다는 의혹이 나오고 있다.
경찰은 지난 1일 이 고발 사건 수사 기관을 종로서에서 서울청 금융범죄수사대로 변경했다. 경찰은 사안 중요도를 감안했다고 설명했다.
calebcao@newspim.com