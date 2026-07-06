한미약품, 앱토즈 인수 완료…항암 신약 '투스페티닙' 권리 회수

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 6일 앱토즈 바이오사이언스 인수를 마무리했다
- 한미약품은 앱토즈 지분 100%를 700억원에 취득했다
- 투스페티닙 권리가 한미약품에 귀속돼 개발 방향 재검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 북미 항암제 개발 전문 바이오텍 앱토즈 바이오사이언스(Aptose Biosciences) 인수를 마무리했다.
6일 업계에 따르면 한미약품은 지난 2021년 항암 신약 후보물질 '투스페티닙'을 기술수출했던 앱토즈의 지분 100% 취득을 완료했다. 이에 따라 투스페티닙에 대한 실질적인 권리는 한미약품으로 귀속됐다.
인수에 투입된 자금은 기존 앱토즈에 제공했던 약 568억원 규모의 대여금을 포함해 총 700억원 규모다.
이번 인수는 지난해 경영진이 체결한 계약상 의무를 이행하는 과정에서 이뤄졌다. 현 이사회는 인수 완료 이후 앱토즈 자산의 가치와 개발 가능성을 재평가한 뒤 향후 개발 방향을 결정할 계획이다. 현재 인수 계약 과정과 함께 다시 확보한 항암 자산의 개발 가치에 대한 검토도 진행 중인 것으로 전해졌다.
한편, 한미약품은 지난 2021년 투스페티닙을 앱토즈에 기술수출했으나 앱토즈가 2023년부터 글로벌 바이오텍 투자 위축으로 자금난을 겪자 임상 개발을 이어갈 수 있도록 지분 투자와 대여를 지속해왔다.
투스페티닙은 하루 한 번 복용하는 경구용 다중 키나아제 저해제 계열의 급성골수성백혈병(AML) 치료제로, 골수성 악성 종양과 관련된 주요 키나아제를 차별화된 방식으로 표적하는 혁신 신약으로 개발돼 왔다.
sykim@newspim.com