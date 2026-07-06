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2026.07.06 (월)
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원화값 최저인데 외환시장 24시간 개장…변동성 확대될라

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  • 정부가 6일 서울 외환시장을 24시간 원·달러 거래 체제로 전환했다.
  • 첫날 원·달러 환율이 1537원까지 급등하는 등 거래시간 확대로 변동성 확대 우려가 제기됐다.
  • 정부는 역외 NDF 거래를 국내로 유도하고 역외 원화결제시스템을 내년 1월 가동할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

환율 1500원대 장기화 속 원·달러 시장 24시간 가동
거래 공백 줄이는 효과 기대…새벽 유동성 부족 땐 급등락 우려

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 원화값이 글로벌 금융위기 이후 최저 수준까지 하락한 가운데 외환시장이 24시간 체제로 전환됐다. 원화 거래의 접근성을 높여 한국 자본시장과 원화의 매력을 키우겠다는 것이 정부 구상이지만, 1500원대에 갇힌 환율 시장의 변동성만 키우는 것 아니냐는 우려도 나온다.

6일 정부에 따르면 서울 외환시장은 이날 오전 6시부터 원·달러 거래를 24시간 체제로 운영한다. 기존에는 오전 9시에 시장을 열어 다음 날 오전 2시에 거래를 마쳤지만, 앞으로는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지 중단 없이 운영된다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽 두 번째)이 24시간 외환시장 개장 첫날인 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원으로부터 외환 거래 과정 설명을 듣고 있다. 2026.7.6 yeawon2@newspim.com

정부는 우리 외환·자본시장에 대한 외국인 투자자들의 높은 수요 등을 고려한 조치라는 점을 강조하고 있다. 24시간 개장이 선진시장 수준의 접근성과 편의성을 갖추기 위한 핵심 인프라라는 설명이다.

이날 외환 딜링룸을 방문한 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 "원화의 글로벌 도약을 위한 출발점"이라며 기대감을 내비쳤다.

첫날 분위기는 녹록지 않았다. 이날 오전 6시 원·달러 환율은 전 거래일 주간 종가보다 2원 오른 1527.6원으로 거래를 시작해 10원가량 높은 1537원까지 급등했다. 거래시간 확대와 시장 안정이 반드시 비례 관계에 있는 것은 아니라는 점을 보여준 셈이다.

정부는 해외 투자자가 한국 시간에 제약받지 않고 원화를 거래하도록 해 역외 차액결제선물환(NDF)에 몰린 원화 거래를 국내 시장으로 끌어들이겠다는 계획도 세우고 있다.

다만 시장 참여자가 적은 새벽 시간대에는 변동성이 더 확대될 수 있다는 지적도 나온다. 매수·매도 호가가 얇아지면 적은 물량의 주문만으로도 환율이 크게 요동칠 가능성이 크기 때문이다.

중동전쟁과 같은 지정학적 리스크가 발생할 경우 환율이 크게 움직일 수 있다는 관측도 나온다. 비정상적인 호가가 가격 왜곡과 급등락으로 번질 수 있다는 우려가 제기되는 이유다.

외국 금융기관이 역외에서 원화를 직접 결제할 수 있도록 하는 역외 원화결제시스템은 내년 1월에야 가동될 전망이다. 이와 관련해 구 부총리는 "역외 원화결제시스템 등 다른 외환시장 개혁 조치도 차질 없이 추진할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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