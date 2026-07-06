동해시, '2026 우리 함께 노래할래요' 공연...여름밤의 추억 선물

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 10일 동해문화예술회관서 기획초청 공연을 개최한다
- 영화 비긴어게인 콘셉트로 정상급 보컬들이 솔로·듀엣 무대를 선보인다
- 동해시는 이번 공연과 함께 연극·오페라 등 다양한 문화예술 행사를 이어갈 예정이다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 오는 10일 오후 동해문화예술회관 야외공연장에서 기획초청 공연 '2026 우리 함께 노래할래요'를 공연한다고 6일 밝혔다.
이번 공연은 영화 '비긴어게인'에서 영감을 받은 콘서트로 대한민국의 유명 보컬리스트들이 솔로, 듀엣, 합동 무대를 통해 관객에게 특별한 감동과 하모니를 전달할 예정이다.
공연에는 그룹 씨야 출신 이보람, 2AM의 메인 보컬 이창민, 디셈버의 DK, 그리고 대한민국의 저명한 발라드 가수 장혜진이 출연한다. 각 출연진의 대표곡과 함께 협업으로 꾸며지는 무대 또한 관객들에게 색다른 즐거움을 선사할 계획이다.
김선옥 문화예술과장은 "이번 공연은 정상급 보컬리스트들이 함께 만들어가는 특별한 무대로 시민과 관광객 모두에게 잊지 못할 여름밤의 추억을 선사할 것"이라며 "많은 분들이 함께해 수준 높은 공연을 즐기길 바란다"고 말했다.
한편 동해시는 전시 '빛의 화가 베르메르 레플리카 展' 외에도 9월 연극 '노인의 꿈', 10월 콘서트 오페라 '라보엠' 등 다양한 문화예술 공연을 계속할 예정이다.
onemoregive@newspim.com