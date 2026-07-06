부산시, 올들어 5월까지 외국인 관광객 193만명…목표 48.4% 달성

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외국인 관광지출액 '전국 2위' 유지

한류 행사 연계 체류형 관광 효과

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 올해 1~5월 외국인 관광객 193만명을 기록하며 연간 400만명 목표 달성에 속도를 내고 있다.

시는 올해 들어 5월까지 부산을 찾은 외국인 관광객이 193만6572명으로 집계됐다고 6일 밝혔다. 이는 전년 같은 기간 138만3758명보다 40% 증가한 수치로 전국 평균 증가율(21%)을 19%p 웃돌았다.

시티투어 2층 버스 전경 [사진=부산시] 2025.01.19

국가별로는 대만 37만5322명, 중국 35만9981명, 일본 23만3685명, 미국 17만587명 순으로 나타났다.

중국 시장의 증가세가 두드러졌다. 전국적으로 중국인 관광객이 감소세를 보인 가운데 부산은 5월 한 달 8만9275명이 방문해 전월 대비 22.7%, 전년 동월 대비 94.0% 증가했다. 같은 달 부산항을 통한 중국인 입국자는 2만6556명으로 전년 대비 901.4% 늘었다.

시는 크루즈 관광 활성화를 위해 오버나잇 크루즈 대상 터미널 24시간 운영, 항공·철도 연계 모항 상품 지원, 지역 축제 연계 기항 프로그램 등을 추진해왔다.

구미주 관광객 증가도 이어졌다. 5월 미국 방문객은 4만1324명으로 전년 대비 80.1% 증가했고 프랑스 5654명(89.2%), 영국 8612명(44.7%) 등 유럽 주요 국가에서도 증가세를 보였다. 시는 해외 매체 홍보와 글로벌 온라인 여행사(OTA) 협업이 영향을 미친 것으로 분석했다.

관광 소비도 확대됐다. 한국관광공사 데이터에 따르면 부산의 외국인 관광지출액은 지난 3월 이후 전국 2위를 유지하고 있다. 5월 지출액은 1322억원으로 1월 대비 2.5배 이상 증가했으며 1~5월 누적 지출액은 4544억원으로 집계됐다.

한류 행사와 연계한 체류형 관광 효과도 확인됐다. 지난 6월 부산유라시아플랫폼에서 운영된 '체크인 부산' 설문에서 외국인 응답자 1만6971명 가운데 재방문 비율은 46.0%, 4박 이상 체류 비율은 40.2%로 나타났다. 응답자의 59.1%는 전통시장을 방문 희망지로 꼽았다.

시는 하반기에도 글로벌 여행 플랫폼 협업과 비짓부산패스 활성화, 해상관광 교통수단 도입 등을 통해 관광 편의를 높일 계획이다. 부산불꽃축제, 별바다부산 나이트 페스타, 대형 미식 행사 등과 연계한 체류형 관광 상품도 확대할 방침이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "외국인 관광객 증가와 관광지출 확대가 이어지고 있다"며 "연간 400만명 목표 달성을 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com