구윤철 "외환시장 24시간 개장, 원화의 글로벌 도약 출발점"

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 6일 외환시장 24시간 개장 첫날을 맞아 서울 하나은행 본점 외환 딜링룸을 찾아 "원화의 글로벌 도약을 위한 출발점이 될 것"이라고 말했다.

구 부총리는 이날 국내 은행, 해외 지점, 수출업체 등 시장 참여자들의 의견을 청취하고 딜링룸 근무자들을 격려했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽)이 24시간 외환시장 개장 첫날인 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 삼성전자 재경팀, 런던지점 직원들과 화상 통화를 하고 있다. 2026.7.6 yeawon2@newspim.com

특히 외환시장 24시간 개장은 외국인 투자자의 높은 수요 등을 반영한 조치라는 점을 강조했다. 견조한 대외건전성과 역대 최대 수준의 경상수지 흑자 등 우리 경제의 펀더멘털에 대한 자신감, 세계국채지수(WGBI) 편입 등이 바탕이 됐다는 설명이다.

외환시장 24시간 개장은 단순히 거래시간을 늘리는 조치를 넘어, 선진시장 수준의 접근성과 편의성을 갖추기 위한 인프라 구축이라는 것이 정부 측 설명이다.

구 부총리는 한국은행, 은행·증권사, 중개회사, 수출입기업 등 모든 시장 참여자가 긴밀히 협력해 관련 법령과 내부 규정, 업무 관행을 정비하고 인력을 보강하는 한편 시범 거래 등을 통해 24시간 개장을 준비해 왔다고 평가했다.

그는 "외환시장 안정과 제도 안착이 가장 중요한 과제"라며 "24시간 공백 없는 모니터링과 원활한 거래를 지원하겠다"고 말했다.

한편 이날 권민수 한국은행 부총재는 "24시간 개장으로 우리 외환시장의 폭과 깊이가 확대될 것으로 기대된다"며 "이러한 기대가 구체화할 수 있도록 앞으로도 정부와 함께 다양한 정책적 노력을 지속할 필요가 있다"고 강조했다.

기존 오전 9시부터 다음 날 오전 2시까지였던 국내 외환거래 시간은 이날부터 매주 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지 운영된다. 다만 미국의 윈터타임 시에는 7시로 시간이 조정된다.

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