전국 광역 단체장 7월 6일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 5일 지휘부 간담을 열고 일정을 시작했다.
- 우 지사는 동해 AI데이터센터 협약과 도민 대화, 도의회 개원식에 참석했다.
- 전국 광역단체장들도 직원조회와 회의, 현장 방문 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-동해 AI데이터센터 조성 업무협약 (11:00 본관 소희의실)
-강원도민과의 대화 (14:00 강원창작개발센터)
-제12대 강원특별자치도의회 개원식(16:00 도의회 본회의장)
-제12대 강원특별자치도의회 개원 축하 만찬(17:30 세종호텔)
▲신용한 충북지사
-오송참사 시민분향소 방문(08:40 청주시임시청사)
-7월 직원조회(09:00 문화홀)
▲전재수 부산시장
- 확대간부회의( 09:00 1층 대회의실)
- 화랑훈련 통합방위협의회(10:00 15층 재난안전대책본부)
- 제10대 부산시의회 개원(14:00 시의회 본회의장)
▲박완수 경남지사
- 확대간부회의(09:00 도정회의실)
- 제434회 도의회 임시회 제1차 본회의(14:00 도의회)
▲이원택 전북지사
- 합동간부회의 (09:00 종합상황실)
- 국립식량과학원 간척지농업연구센터 개소식 (14:00 김제시 광활면)
▲ 박찬대 인천시장
- 인천시 지방세체납 관리단 발대식 (16:00)
▲허태정 대전시장
-주요 기관·단체 방문(10:20 관내기관)
▲조상호 세종시장
-7월 직원 소통의 날(9:00 여민실)
-2026년 2차 사회복지사 등 처우개선위원회(15:00 대회의실)
▲박수현 충남지사
-1호 결재안 지지 성명서 발표회(11:30 충남노인연합회)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 통합상황점검회의(08:00 무안청사)
[전국 종합=뉴스핌]
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