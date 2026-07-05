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[윔블던] 필리핀 테니스 영웅 이알라, 시비옹테크 2-0 완파 '이변'

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  • 알렉산드라 이알라가 4일 윔블던 3회전에서 시비옹테크를 2-0으로 꺾고 필리핀 최초 그랜드슬램 16강에 올랐다.
  • 이알라는 타이브레이크 혈투 끝 1세트를 따낸 뒤 변칙 왼손 스트로크로 시비옹테크의 잦은 실수를 유도해 완승했다.
  • 이알라는 눈물의 소감으로 필리핀에서의 어린 시절과 가족과의 훈련을 떠올리며 국민적 영웅으로 떠올랐다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 필리핀의 테니스 신성 알렉산드라 이알라(21세)가 디펜딩 챔피언을 꺾고 윔블던 최대 이변을 일으켰다.

29번 시드의 이알라는 영국 런던에서 열린 대회 여자 단식 3회전에서 3번 시드 이가 시비옹테크(폴란드)를 세트 스코어 2-0(7-6<11-9>, 6-2)으로 완파했다. 이 승리로 이알라는 필리핀 테니스 역사상 최초로 그랜드 슬램 대회 16강에 진출하는 대기록을 작성했다. 시비옹테크와의 상대 전적에서도 2승 1패로 우위를 점하게 됐다. 필리핀 테니스의 상징이 된 이알라는 16강에서 2024년 윔블던 준우승자 자스민 파올리니(이탈리아)와 격돌한다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=알렉산드라 이알라가 4일(현지시간) 윔블던 테니스 이가 시비옹테크와의 여자 단식 3회전에서 승리한 뒤 감격하고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com
[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=알렉산드라 이알라가 4일(현지시간) 윔블던 테니스 이가 시비옹테크와의 여자 단식 3회전에서 승리한 뒤 감격하고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

두 선수는 1세트부터 80분이 넘는 처절한 혈투를 벌였다. 끈질긴 타이브레이크 접전 끝에 이알라가 11-9로 기선 제압에 성공했다. 승기를 잡은 이알라는 2세트 초반 4-0까지 달아나며 경기를 지배했다. 시비옹테크는 이알라의 변칙적인 왼손 스트로크에 타이밍을 빼앗기며 급격히 흔들렸다. 위너 수에서는 시비옹테크가 32개로 이알라(24개)보다 많았으나 언포스드 에러를 무려 44개나 쏟아내며 자멸했다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=알렉산드라 이알라가 4일(현지시간) 윔블던 테니스 이가 시비옹테크 여자 단식 3회전에서 백핸드 리턴을 하고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

이알라는 경기 후 "이 기분을 어떻게 설명해야 할지 모르겠다. 시비옹테크처럼 훌륭한 선수와 센터 코트에서 경기할 수 있어 감사했다"라며 "세레나나 비너스 윌리엄스 그리고 시비옹테크 같은 선수들에게 이 성과는 작아 보일 수 있겠지만 필리핀에서 자란 저에게는..."이라고 말하다 끝내 울음을 터뜨렸다. 이어 "매일 주름진 양말을 신고 오빠, 할아버지와 훈련했던 작은 소녀에게 오늘의 승리는 전부이다"라며 뭉클한 소감을 전했다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이가 시비옹테크가 4일(현지시간) 윔블던 테니스 알렉산드라 이알라와의 여자 단식 3회전에서 패한 뒤 실망한 표정으로 코트를 떠나고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

이미 필리핀 최초로 세계 랭킹 100위권 진입 등 자국 테니스 역사를 새로 써온 이알라는 이제 국민적 영웅으로 자리 잡았다. 현재 세계 랭킹 20위인 그녀의 유니폼에는 나이키를 비롯해 글로브 텔레콤, BPI 등 필리핀 대표 기업들의 로고가 가득하다. 복싱 영웅 매니 파키아오를 이어 필리핀을 대표하는 스포츠 브랜드로 성장했다.

psoq1337@newspim.com

 

 

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