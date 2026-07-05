[2026WC] 모로코, 개최국 캐나다에 3-0 완승…8강 선착

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '아틀라스의 사자' 모로코가 공동 개최국 캐나다를 완파하고 8강 고지를 밟았다.

모로코는 5일(한국시간) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 캐나다에 3-0 완승을 거뒀다. 지난 2022 카타르 대회에 이어 2대회 연속 월드컵 8강 진출이다. 반면 사상 첫 본선 토너먼트에 올랐던 제시 마쉬 감독의 캐나다는 공동 개최국 중 가장 먼저 짐을 쌌다. 모로코는 프랑스-파라과이전 승자와 4강행을 다툰다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모로코의 아슈라프 하키미가 5일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 캐나다 대 모로코전에서 승리를 자축하고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

한때 한국 사령탑 후보로 거론됐던 마쉬 감독은 경기를 마친 후 에서 "이런 팀을 응원하실 수 있었던 건 팬 여러분의 특권"이라며 이번 월드컵에서 캐나다가 보여준 행보에 대한 자부심을 밝혔다. 이전까지 월드컵에 단 1회 참가해 한 번도 승리하지 못했던 캐나다는 이번에 개최국으로서 첫 승리, 첫 토너먼트 진출, 첫 16강 진출을 달성했다.

전반전은 캐나다의 강력한 전방 압박에 밀려 고전했다. 전반 10분 타니 올루와시에게 결정적인 일대일 찬스를 내줬으나 야신 부누 골키퍼의 슈퍼 세이브로 위기를 넘겼다. 설상가상으로 주포 이스마엘 사이바리가 허벅지 부상으로 조기 교체되는 악재까지 겹쳤다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모로코 선수들이 5일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 캐나다 대 모로코전에서 승리를 자축하고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

진열을 정비한 후반전은 모로코의 독무대였다. 후반 5분 아슈라프 하키미의 프리킥 패스를 받은 아제딘 우나히가 정교한 오른발 감아차기 중거리 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다.

기세를 잡은 모로코는 후반 37분 브라힘 디아스의 드리블 돌파에 이은 패스를 우나히가 논스톱 슈팅으로 연결해 멀티골을 완성했다. 후반 추가시간 8분에는 교체 투입된 수피안 라히미가 디아스의 패스를 받아 왼발 슈팅으로 쐐기골을 박으며 경기를 끝냈다.

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