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[KLPGA] 박예지 롯데오픈 3R 단독 선두...김효주는 5위

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  • 박예지가 4일 롯데오픈 3라운드서 단독 선두로 나섰다
  • 박예지는 13언더파로 챔피언 조에서 첫 우승 도전한다
  • 김효주는 10언더파 5위, 다수 선수들이 박예지 추격 중이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=박예지가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 롯데 오픈(총상금 12억원) 3라운드 다시 선두로 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=박예지가 4일 베어즈베스트 청라GC에서 열린 롯데오픈 3라운드에서 힘차게 티샷을 날리고 있다. [사진=KLPGA] 2026.07.04 iaspire@newspim.com

박예지는 4일 인천 베어즈베스트 청라 골프클럽(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 6개와 보기 2개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다. 중간 합계 13언더파 203타를 기록하며 다시 리더보드 가장 위쪽에 자신의 이름을 올렸다.

공동 2위로 3라운드를 출발한 박예지는 끝까지 집중력을 유지하며 순위를 끌어 올렸다. 5일 대회 최종 라운드에서 챔피언 조에서 경기를 치르게 된 그는 KLPGA 투어 첫 우승에 도전한다.

박예지는 "내일 어떻게 될지 나도 잘 모르겠다. 실수는 다 날려버리고, 지금 이 홀과 이 순간에만 자신감을 갖고 집중하겠다"면서 "챔피언 조라고 해서 의기소침해지지 않고 자신감 있고 당당하게 플레이하겠다"며 각오를 다졌다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김효주가 4일 베어즈베스트 청라GC에서 열린 롯데오픈 3라운드에서 갤러리 응원에 답하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.07.04 iaspire@newspim.com

KLPGA 통산 15승째를 노리던 세계랭킹 3위 김효주는 이날 버디 3개와 더블 보기 1개로 1타를 줄이는 데 그쳤다. 중간 합계 10언더파 206타로 선두 박예지에게 3타 뒤진 5위로 최종일 역전 우승에 도전한다.

이다연과 유현조, 이세희는 중간 합계 12언더파 204타로 선두에 1타 뒤진 공동 2위에 올랐다. 전날 단독 선두였던 문정민은 1타를 잃고 중간 합계 9언더파 207타, 7위로 3라운드를 마쳤다.

iaspire@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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