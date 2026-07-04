'세계 최강' 신유빈-임종훈 조, 中 최고 복식조 꺾고 WTT 혼합복식 우승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=신유빈(대한항공)-임종훈(한국거래소)조가 월드테이블테니스(WTT) US 스매시에서 왕추친-쑨잉사 조(중국)를 제치고 우승했다.

신유빈-임종훈 조는 4일(한국시간) 미국 캘리포니아 온타리오 컨벤션센터에서 열린 대회 8일째 혼합복식 결승에서 왕추친-쑨잉사 조와 접전 끝에 3-2(11-9 6-11 7-11 11-7 11-8)로 재역전승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 신유빈(대한항공)-임종훈(한국거래소) 조가 4일(한국시간) 미국 캘리포니아 온타리오 컨벤션센터에서 열린 월드테이블테니스(WTT) US스매시 혼합복식 결승에서 왕추친-쑨잉사 조와 접전 끝 3-2로 재역전승을 거두며 우승을 확정했다. [사진=월드테이블테니스(WTT) 공식 SNS] 2026.07.04 willowdy@newspim.com

지난 시즌 왕중왕전 WTT 파이널스 결승에서도 신유빈-임종훈 조는 왕추친-쑨잉사 조를 제치고 또 한 번 세계 최강임을 입증했다. 7개월 만의 재승부에서도 이들 조가 승리했다.

신유빈-임종훈 조는 지난해 파이널스 대결 전까지 왕추친-쑨잉사 조에 6전 전패로 고전했다. 하지만 한 번 승리를 맛본 후 연승 중이다.

이날 서로 경기를 주고받던 양 팀의 승부는 5게임까지 이어졌다. 신유빈-임종훈 조는 5-4 역전에 성공한 후 운이 더해지며 8-4까지 달아났다.

하지만 신유빈이 쑨잉사의 샷에 제대로 대처하지 못하면서 8-7로 쫓겼다. 이때 임종훈이 깊숙한 샷으로 득점하면서 9-7을 만들었다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자탁구 대표팀 간판 신유빈. [사진=로이터]

이어 신유빈이 쑨잉사의 강한 공격을 받아 왕추친의 실수를 유발했고, 10-8을 만들어 챔피언십 포인트를 올릴 기회를 가져왔다. 쑨잉사도 흔들리면서 마지막 샷이 테이블 밖으로 벗어났고, 임종훈-신유빈 조가 우승을 확정했다.

한편 한국 선수들은 복식에 이어 단식에서도 대회 두 번째 우승에 도전한다. 남자 단식에는 장우진(세아), 여자 단식에는 주천희(삼성생명)가 각각 8강에 올랐다.

willowdy@newspim.com