전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.05 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[바둑] 신민준, GS칼텍스배 두 번째 우승...박정환에 완승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 신민준 9단이 4일 GS칼텍스배 결승서 박정환 9단을 꺾고 종합 3-0으로 두 번째 우승을 확정했다.
  • 신민준은 상반기 32승 8패로 승률 80%를 기록하며 LG배 우승·준우승 등 상승세를 이어갔다.
  • 상금 랭킹에서는 박정환이 6억여 원으로 1위, 신민준이 4억4천여만 원으로 2위를 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = '바둑 랭킹 3위' 신민준 9단이 제31기 GS칼텍스배 프로기전 정상에 올랐다.

31기 GS칼텍스 결승3국 신민준 9단(오른쪽)과 박정환 9단의 국호 복기 모습. [사진= 한국기원]

신민준은 4일 서울 성동구 한국기원 바둑TV스튜디오에서 열린 결승 5번기 3국에서 '랭킹 2위' 박정환 9단에게 199수 만에 흑 불계승, 종합전적 3-0으로 우승을 확정했다. 2024년 제29기에 이은 두 번째 GS칼텍스배 우승(7000만 원)이자 통산 11번째 우승이다.

이날 신민준은 초중반 좌하귀에서 박정환의 실착을 응징하며 기선을 잡았고, 백 대마를 공격하며 우세를 이어갔다. 박정환이 중앙 미생을 힘겹게 타개했으나 신민준은 공세 속에 실리를 챙기며 집 차이를 크게 벌려 승기를 굳혔다.

앞서 신민준은 지난달 20일 1국에서 280수 만에 흑 반집승, 다음 날 21일 2국에서 134수 만에 백 불계승을 거두며 우승까지 1승만 남겨뒀다. 2주 만에 재개된 3국까지 잡아내며 결승 5번기를 셧아웃으로 마무리했다.

GS칼텍스배 두번째 정상에 오른 신민준 9단. [사진= 한국기원]

신민준은 "세 판 다 어려운 대국이었는데, 모두 이기게 되어 기쁘다"며 "상반기는 31회 LG배 준우승을 제외하고는 만족스러운 대국을 해서 스스로에게 80점 이상 줄 수 있을 것 같다. 하반기에도 세계대회가 많이 열리는데, GS칼텍스배 우승을 통해 기세를 타서 좋은 성적 거두도록 하겠다"고 말했다. 이번 승리로 신민준은 박정환과의 상대전적을 12승 16패로 좁혔다. 2019년 KBS바둑왕전 결승에서 박정환을 2-0으로 꺾은 데 이어 이번에도 완승을 거뒀다.

올해 상승세도 뚜렷하다. 신민준은 1월 제30회 LG배 조선일보 기왕전에서 우승을 차지한 데 이어 6월 제31회 LG배에서도 결승에 올라 준우승했하는 등 상반기 32승 8패(승률 80%)로 신진서윤준상과 함께 상반기 승률 부문 공동 1위에 올랐다.

한국기원이 집계한 2026년 상반기(1월 1일~6월 30일) 결산에 따르면 상금 랭킹에서는 박정환이 6억 713만여 원을 획득하며 압도적 1위를 차지했다. 신설 세계대회인 '신한은행배 기선전' 초대 챔피언에 오르며 세계대회 역대 최고액인 4억 원의 우승 상금을 단번에 쓸어담은 데다, 제27회 농심신라면배에서 한국 우승을 일조했고 맥심커피배에서도 준우승을 차지했다. 신민준은 4억 4165만 원으로 2위, 신진서 9단이 3억 944만여 원으로 3위를 기록했다.

제한시간은 피셔 방식으로 각자 30분에 추가시간 30초가 주어졌다.

fineview@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동