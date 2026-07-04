[프로농구] 2026 WKBL 퓨처스리그 29일부터 8월 6일까지 부천 개최

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 29일부터 8월 6일까지 부천체육관에서 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그'를 개최한다. 호주 빅토리아주 선발팀, 베트남 국가대표팀 등 4개국 10개 팀이 출전한다.

퓨처스리그는 출전 기회가 적은 저연차 및 신인 선수들에게 실전 경험을 제공하고 미래의 스타를 발굴하는 무대로 2004년부터 명맥을 이어왔다. 특히 지난해부터 일본, 몽골, 싱가포르 등 해외 팀을 초청해 단순한 2군 리그를 넘어 국제 대회 형식으로 규모를 확대한 바 있다.

올해도 WKBL 6개 구단을 포함해 총 4개국 10개 팀이 참가한다. 지난해 대회 준우승에 빛나는 일본 대학 선발팀(JUBF)이 2년 연속 출전을 확정 지으며 우승 도전에 나선다. 여기에 2025-2026 일본 W리그 퓨처 정규리그 3위를 기록한 프레스티지 인터네셔널 아란마레가 처음으로 한국 땅을 밟는다.

또 호주 빅토리아주 차세대 유망주들이 대거 포진된 호주 빅토리아주 선발팀과 베트남 국가대표팀도 참가를 확정했다.

한편 이번 대회 모든 경기는 무료입장으로 진행되며, 세부 출전 선수 명단 및 경기 일정은 추후 공개한다.

iaspire@newspim.com