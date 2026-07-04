경남교육청 '부울경 소아 1형 당뇨 캠프' 운영…자기 관리 능력 향상

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6개 분야 전문가·자원봉사자 72명 참가

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 당뇨병에 대한 올바른 이해를 높이고 학생의 건강 관리 능력 강화를 위한 자리를 마련했다.

4일 경북 경주시 소재 교원드림센터에서 열린 '2026년 부산·울산·경남 소아청소년 1형 당뇨병 캠프'[사진=경남도교육청] 2026.07.04

도교육청은 4일부터 5일까지 경주 교원드림센터에서 '2026년 부산·울산·경남 소아청소년 1형 당뇨병 캠프'를 개최한다고 밝혔다.

이번 캠프는 부산·울산·경남교육청이 공동 주최하고 양산부산대학교병원이 주관한다. 학생과 보호자 90명이 참가하며, 의료·간호·체육·약사·영양·사회복지 등 6개 분야 전문가와 자원봉사자 72명이 프로그램 운영에 참여한다.

학생 대상 프로그램은 식사 관리 교육과 체육 활동, '당뇨병과 친해지기' 체험 부스, 가족 편지 쓰기, 음악 치료 등으로 구성됐다. 질환에 대한 이해를 높이고 또래 간 교류를 통해 자기 관리 능력과 정서적 안정을 돕는 데 초점을 맞췄다.

보호자 대상 프로그램으로는 최신 의학·영양 정보 제공, 약물 및 글루카곤 사용법 교육, 연속혈당측정기와 인슐린 펌프 체험, 양육 코칭, 의료진 질의응답 등이 마련됐다. 자녀의 질환 관리에 필요한 실질적 정보를 제공하는 데 중점을 뒀다.

학생과 보호자가 함께 참여하는 '당뇨 체험기' 시간에는 1형 당뇨병을 겪은 대학생의 경험담을 공유하고 레크리에이션을 통해 참가자 간 교류를 이어간다.

도교육청은 이번 캠프를 통해 학생들의 건강 관리 역량을 높이고 정서적 지지 기반을 확대한다는 계획이다.

news2349@newspim.com