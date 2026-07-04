경남교육청 '부울경 소아 1형 당뇨 캠프' 운영…자기 관리 능력 향상

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 4일 경주서 1형 당뇨병 캠프를 열었다.
- 부산·울산·경남교육청과 양산부산대병원이 공동 주최했다.
- 학생·보호자 90명 참여해 건강관리와 정서지원 받았다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 당뇨병에 대한 올바른 이해를 높이고 학생의 건강 관리 능력 강화를 위한 자리를 마련했다.
도교육청은 4일부터 5일까지 경주 교원드림센터에서 '2026년 부산·울산·경남 소아청소년 1형 당뇨병 캠프'를 개최한다고 밝혔다.
이번 캠프는 부산·울산·경남교육청이 공동 주최하고 양산부산대학교병원이 주관한다. 학생과 보호자 90명이 참가하며, 의료·간호·체육·약사·영양·사회복지 등 6개 분야 전문가와 자원봉사자 72명이 프로그램 운영에 참여한다.
학생 대상 프로그램은 식사 관리 교육과 체육 활동, '당뇨병과 친해지기' 체험 부스, 가족 편지 쓰기, 음악 치료 등으로 구성됐다. 질환에 대한 이해를 높이고 또래 간 교류를 통해 자기 관리 능력과 정서적 안정을 돕는 데 초점을 맞췄다.
보호자 대상 프로그램으로는 최신 의학·영양 정보 제공, 약물 및 글루카곤 사용법 교육, 연속혈당측정기와 인슐린 펌프 체험, 양육 코칭, 의료진 질의응답 등이 마련됐다. 자녀의 질환 관리에 필요한 실질적 정보를 제공하는 데 중점을 뒀다.
학생과 보호자가 함께 참여하는 '당뇨 체험기' 시간에는 1형 당뇨병을 겪은 대학생의 경험담을 공유하고 레크리에이션을 통해 참가자 간 교류를 이어간다.
도교육청은 이번 캠프를 통해 학생들의 건강 관리 역량을 높이고 정서적 지지 기반을 확대한다는 계획이다.
news2349@newspim.com