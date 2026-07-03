◇4급 승진
▲신도시지원단장 오선희 ▲무안읍장 김진만
◇5급 전보
▲기획실장 서명호 ▲미래성장과장 최기후 ▲인구정책과장 최영인 ▲주민생활과장 장영선 ▲스포츠산업과장 김지열 ▲관광과장 강미간 ▲민원지적과장 이승명 ▲지역경제과장 하영미▲지역개발과장 조영희 ▲일로읍장 김윤덕 ▲삼향읍장 이혜향 ▲청계면장 한승헌
◇5급 승진의결
▲운남면장 직무대리 박찬희 ▲사회복지과장 직무대리 김순정 ▲건축과장 직무대리 임경남
ej7648@newspim.com
◇4급 승진
▲신도시지원단장 오선희 ▲무안읍장 김진만
◇5급 전보
▲기획실장 서명호 ▲미래성장과장 최기후 ▲인구정책과장 최영인 ▲주민생활과장 장영선 ▲스포츠산업과장 김지열 ▲관광과장 강미간 ▲민원지적과장 이승명 ▲지역경제과장 하영미▲지역개발과장 조영희 ▲일로읍장 김윤덕 ▲삼향읍장 이혜향 ▲청계면장 한승헌
◇5급 승진의결
▲운남면장 직무대리 박찬희 ▲사회복지과장 직무대리 김순정 ▲건축과장 직무대리 임경남
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