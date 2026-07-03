경기도교육청특수교육원 '찾아가는 장애학생 행동중재 보호자 연수' 운영

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장애학생의 성장과 행복한 학교생활을 함께 지원하는 계기가 되길 기대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 장애학생 보호자가 자녀의 행동 특성을 이해하고 가정에서 실천할 수 있는 행동지원 방법을 배운다.

경기도교육청특수교육원은 장애학생의 긍정적 행동지원과 보호자의 양육 역량 강화를 위해 '2026 찾아가는 장애학생 행동중재 보호자 연수'를 운영한다고 3일 밝혔다.

경기도교육청특수교육원 찾아가는 보호자 연수 운영. [사진=경기도교육청특수교육원]

교육원에 따르면 연수는 장애학생 보호자 약 400명을 대상으로 경기남부(수원)와 경기북부(고양)에서 총 4회에 걸쳐 운영된다.

연수는 ▲증거기반 실제를 적용한 가정에서의 행동지도 ▲챗GPT보다 내 아이를 잘 아는 부모 되기 등을 주제로 행동중재 전문가와 부모교육 전문가가 강의를 진행한다.

특히 이론 중심이 아닌 실제 가정에서 바로 활용할 수 있는 행동지원 방법과 부모-자녀 간 긍정적인 상호작용 사례를 중심으로 운영하여 보호자들의 실질적인 도움을 높일 계획이다.

서명규 경기도교육청특수교육원장은 "연수를 통해 장애학생의 성장과 행복한 학교생활을 함께 지원하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com