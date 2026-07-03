익산시, 체험형 교육여행 운영...청소년 지역 이해·진로 탐색 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육발전특구 사업 일환…중·고교생 대상 2개 체험 코스 운영

이일여중 학생 135명 첫 참여…역사·문화·산업 연계 프로그램 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 교육발전특구 사업의 하나로 지역 중·고등학생을 위한 체험형 교육 프로그램 '그레이트한(韓) 익산 여행'을 시작했다고 3일 밝혔다.

첫 프로그램은 이일여자중학교 학생 135명을 대상으로 '지역브랜딩×콘텐츠×기획 체험 코스'를 진행했으며 청소년들이 지역의 역사와 문화, 산업을 직접 체험하며 지역에 대한 이해와 진로 탐색 능력을 높일 수 있도록 마련됐다.

그레이트한 익산 여행[사진=익산시]2026.07.03 lbs0964@newspim.com

익산시는 지난해에 이어 익산교육지원청과 익산문화관광재단과 함께 프로그램을 운영하며 역사와 문화, 산업 자원을 연계한 현장 중심 교육을 2개 코스로 진행한다.

'산업×역사×진로 체험 코스'는 익산의 역사적 가치를 배우고 지역 대표 식품기업을 방문해 식품산업과 다양한 직업세계를 체험하는 과정으로 구성됐다.

'지역브랜딩×콘텐츠×기획 체험 코스'는 함라한옥마을을 중심으로 인문학 기반 지역브랜딩을 체험하고 지역 역사와 문화자원을 활용한 콘텐츠 기획 활동을 진행한다.

익산시는 이번 프로그램이 청소년들이 지역 자산을 직접 경험하고 재해석하는 과정을 통해 지역에 대한 관심과 자긍심을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

익산문화관광재단 관계자는 "문화·관광·산업 자원을 연계한 교육관광 프로그램으로 청소년들이 현장에서 지역의 가치를 새롭게 발견하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

익산시 관계자는 "청소년들이 지역의 역사와 문화를 생생하게 이해하고 산업과 연계한 진로를 탐색할 수 있도록 체험형 교육 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

lbs0964@newspim.com