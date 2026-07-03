유어비즈, 기업 성장 위한 원스톱 컨설팅 제공

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 컨설팅 브랜드 유어비즈는 벤처기업 인증, 특허출원, 정책자금 컨설팅, 기업부설연구소 설립, 각종 기업인증 등 기업 운영에 필요한 서비스를 원스톱으로 지원하며 중소기업 맞춤형 성장 솔루션을 제공한다.

유어비즈는 기업의 업종, 업력, 매출 규모, 재무 상태, 기술 경쟁력 등을 종합적으로 진단한 후 기업별 상황에 적합한 인증과 정책자금을 제안하는 맞춤형 컨설팅을 운영한다. 사전 진단과 전략 수립을 통해 기업이 성장 과정에서 활용할 수 있는 다양한 지원 제도를 안내한다.

정책자금 역시 기업의 업종, 규모, 재무 상태에 따라 신청 가능한 사업과 평가 기준이 달라지는 만큼 사전 분석이 중요하다고 회사 측은 설명한다.

유어비즈 관계자는 "많은 기업들이 지원 제도를 알지 못하거나 준비 과정이 복잡해 적절한 시기를 놓치는 경우가 적지 않다"며 "기업별 성장 단계에 맞는 인증과 정책자금을 체계적으로 연계해 실질적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 것이 목표"라고 밝혔다.

이어 "앞으로도 기업의 지속 가능한 성장을 위해 정책자금 컨설팅은 물론 벤처기업 인증, 특허출원, 기업부설연구소 설립 등 기업 성장에 필요한 서비스를 통합 제공하며 기업의 성장 파트너가 되겠다"고 덧붙였다.

업계에서는 정부의 중소기업 지원 제도가 다양해지고 기술 중심 기업에 대한 지원이 넓힘되면서 기업별 상황에 맞는 맞춤형 컨설팅의 중요성이 더욱 커질 것으로 전망한다. 유어비즈는 기업별 맞춤형 컨설팅 상담을 상시 운영하고 있으며, 상담 신청은 카카오채널 '유어비즈' 또는 유어비즈 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

[이미지=유어비즈]

whitss@newspim.com