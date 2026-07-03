우리은행, 리테일영업총괄부·경영감사팀 신설

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조직개편 단행...데이터 기반 영업 및 내부통제 강화

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 본부 조직 개편을 단행했다고 3일 밝혔다. 데이터 분석 기반 리테일 영업 시너지 확대, 내부통제 대응력 강화, 조직 운영 효율성 제고를 중점에 뒀다.

먼저 기존의 ▲개인영업전략부 ▲부동산금융부 ▲채널전략부 ▲MyData플랫폼부를 하나로 통합해 '리테일영업총괄부'를 신설했다.'리테일영업총괄부'는 고객 데이터 분석을 바탕으로 리테일 영업전략을 일관되게 수립하고 추진하는 컨트롤타워 역할을 수행한다. 각 기능 간 유기적인 연계를 통해 고객 맞춤형 금융서비스를 제공하고 영업 현장 지원을 한층 강화할 계획이다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

국내외 내부통제 체계도 한층 견고하게 구축했다. 본부감사부가 담당하고 있던 글로벌 검사 기능을 검사총괄부로 재편해 국내외 영업조직에 대한 검사 기능을 일원화했다. 이와 함께 '경영감사팀'을 신설해 감사 기능의 전문성과 내부통제 대응 역량을 높였다.

또한 ESG상생금융부는 'ESG포용금융부'로 명칭을 변경했다. 금융 취약계층에 대한 지원을 강화 등 포용금융 정책을 이행하는 역할을한다.

부서 내 업무 연관성이 높은 팀을 통합하고 일부 업무를 재조정해 본부 조직을 슬림화했다. 이를 통해 확보된 인력과 역량을 영업 현장과 핵심사업에 집중 배치해 생산성과 실행력을 높일 예정이다.

최상진 우리은행 종합기획부 부부장은 "이번 조직개편은 데이터 기반 영업 경쟁력과 내부통제 역량을 균형 있게 강화하는데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 효율적인 조직 운영을 바탕으로 고객을 위한 차별화된 금융서비스를 제공하는 한편 취약계층을 위한 포용금융도 적극 실천해 지속 가능한 성장 기반을 더욱 공고히 다져 나가겠다"라고 말했다.

romeok@newspim.com