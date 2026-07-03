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캐피털그룹, KT&G 지분 8.22%로 확대…두 달 새 2.61%p↑

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  • 캐피털그룹이 3일 KT&G 지분을 8.22%로 늘렸다.
  • KT&G 실적 호조와 배당 강화 기대가 반영됐다.
  • KT&G는 글로벌 사업 성장 바탕 새 주주환원책 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 5.61%에서 세 차례 연속 매입…실적 성장·주주환원 기대 반영

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 글로벌 자산운용사 캐피털그룹이 KT&G 지분을 8%대까지 확대했다. 올해 들어 세 차례에 걸쳐 보유 지분을 늘리면서 KT&G의 실적 개선과 주주환원 정책에 대한 기대가 반영된 것이라는 해석이 나온다.

3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미국 캐피털그룹 산하 캐피털 리서치 앤드 매니지먼트 컴퍼니는 KT&G 주식 852만8000여주를 보유하고 있다고 공시했다. 발행주식총수 대비 지분율은 8.22%다. 보유 목적은 경영 참여가 아닌 단순투자로 명시했다.

KT&G CI 이미지 [사진=KT&G]

캐피털그룹은 지난 5월 8일 KT&G 지분 5.61%를 확보했다고 처음 공시한 뒤, 6월 9일 보유 지분을 7.21%까지 늘렸다. 이번 공시에서는 약 104만주를 추가 매입해 지분율을 1.01%포인트 끌어올렸다. 두 달여 만에 지분율이 2.61%포인트 확대된 셈이다. 단기간에 지분을 연속으로 늘렸다는 점에서 KT&G의 중장기 성장 전략과 현금창출력에 대한 신뢰가 반영됐다는 분석이다.

캐피털그룹은 약 3조3000억달러 규모의 자산을 운용하는 글로벌 액티브 자산운용사로, 장기투자 성향이 강한 것으로 알려져 있다. KT&G는 캐피털그룹의 연이은 지분 확대가 회사의 성장성과 수익성, 중장기 주주가치 제고 가능성에 대한 긍정적 평가를 반영한 것으로 보고 있다.

KT&G는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조7036억원, 영업이익 3645억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 14.3%, 27.6% 증가한 수치다. 특히 해외궐련사업은 전략적 단가 인상과 원가·판관비 절감, 글로벌 전 권역의 판매량 증가에 힘입어 분기 기준 사상 최대 매출을 달성했다. 해외사업의 외형 성장뿐 아니라 수익성 개선이 함께 나타나면서 전체 실적 상승을 이끌었다.

KT&G는 글로벌 사업 중심의 이익 성장을 바탕으로 하반기 배당 강화를 포함한 새로운 주주환원 정책을 발표할 계획이다. KT&G 관계자는 "장기투자 성향이 강한 글로벌 자산운용사의 꾸준한 지분 확대를 통해 회사의 성장성과 펀더멘털 경쟁력을 인정받고 있다"며 "글로벌 사업의 이익 성장과 주주환원의 선순환을 통해 주주가치를 높이겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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