KT&G 투자 늘리는 글로벌 큰손…캐피털그룹 지분 7.21%로 확대

지난달 5.61% 취득 후 한 달 만에 추가 매수…기업가치 재평가 기대감

해외궐련 호실적·주주환원 강화 계획에 글로벌 투자자 관심 집중

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 세계적인 자산운용사인 캐피털그룹이 KT&G 지분을 7% 이상 확보하며 투자 비중을 확대했다.

KT&G는 9일 캐피털그룹이 단순투자 목적으로 회사 지분 7.21%를 취득했다고 밝혔다.

KT&G CI 이미지 [사진=KT&G]

전자공시시스템에 따르면 캐피털그룹은 KT&G 주식 약 749만 주를 보유하고 있으며, 발행주식 총수 대비 지분율은 7.21%다. 캐피털그룹은 지난 5월 8일 지분 5.61% 보유 사실을 공시한 이후 추가 매수를 통해 보유 지분을 늘렸다. 캐피털그룹은 약 3조3000억 달러 규모의 자산을 운용하는 글로벌 대형 액티브 운용사로, 장기 투자 성향이 강한 것으로 알려져 있다.

이번 지분 확대는 최근 KT&G의 실적 개선과 주주환원 정책에 대한 기대가 반영된 것으로 풀이된다. KT&G는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조7036억원, 영업이익 3645억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 14.3%, 27.6% 증가했다. 특히 해외궐련사업은 전략적 단가 인상과 비용 효율화, 글로벌 판매 확대에 힘입어 분기 기준 사상 최대 매출을 달성했다. 해당 사업의 1분기 매출은 5596억원으로 24.6% 늘었고, 영업이익은 56.1%, 판매량은 15.0% 증가했다.

KT&G는 글로벌 사업 중심의 성장세를 바탕으로 하반기 배당 확대를 중심으로 한 새로운 주주환원 정책도 발표할 계획이다. 회사 측은 블랙록에 이어 캐피털그룹 등 장기 투자 성향의 글로벌 자산운용사들이 잇따라 지분을 확보하고 있다며, 이는 회사의 펀더멘털과 성장성을 인정받은 결과라고 평가했다.

KT&G 관계자는 "글로벌 사업 중심의 이익 성장과 주주환원의 선순환 구조를 구축해 주주가치를 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com