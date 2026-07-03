인천서 도로에 쓰러진 60대 순찰차에 치여 사망…구조하러 가다 사고

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 주택가 이면도로에 쓰러져 있던 60대 여성이 구조 신고를 받고 출동한 순찰차에 치여 숨졌다.

인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 모 지구대 소속 20대 여성 순경 A 씨를 입건해 수사 중이라고 3일 밝혔다.

경찰 순찰차 [사진=뉴스핌 DB] 사진은 기사와 직접 관련이 없습니다.

A씨는 이날 오전 0시 45분쯤 인천 미추홀구 숭의동의 한 이면도로에서 순찰차를 몰고 가다 도로 위에 쓰러져 있던 주민 60대 여성 B씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 "도로에 사람이 쓰러져 있다"는 신고를 받고 같은 지구대 소속 경사와 함께 현장에 출동하던 중 사고를 낸 것으로 조사됐다.

숨진 B씨는 사고가 난 곳 인근에 사는 주민인 것으로 파악됐다.

그는 경찰 조사에서 "B씨가 쓰러져 있는 것을 제대로 보지 못했다"는 내용의 진술을 한 것으로 전해려졌다.

경찰은 구조 신고를 받고 출동한 순찰차가 어두운 주택가 골목길에서 좌회전 직후 사고가 난 것으로 파악됐다고 설명했다.

경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 정확한 사고 경위를 조사하고 있으며 구속영장 신청 여부도 검토할 방침이다.

hjk01@newspim.com