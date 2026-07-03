큐브엔터 나우즈, 엘리트학생복 모델 발탁

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데뷔 후 첫 광고 모델…8월 컴백 앞두고 활동 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 큐브엔터테인먼트 소속 그룹 나우즈가 형지엘리트의 교복 브랜드 '엘리트학생복' 모델로 발탁됐다.

큐브엔터테인먼트는 3일 나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)가 엘리트학생복의 새 모델로 선정됐다고 밝혔다. 나우즈가 광고 모델로 발탁된 것은 데뷔 후 처음이다.

브랜드 측은 "나우즈 특유의 밝고 유쾌한 에너지와 스포티한 감성이 브랜드의 지향점과 잘 부합한다고 판단해 새로운 모델로 선정했다"고 설명했다.

[사진=큐브엔터테인먼트]

모델 발탁과 함께 공개된 사진에는 나우즈 멤버들이 다양한 교복 스타일을 착용한 모습이 담겼다. 큐브엔터테인먼트는 나우즈가 오는 8월 컴백을 앞두고 있으며, 광고 모델 발탁을 시작으로 활동 범위를 넓히고 있다고 설명했다.

나우즈는 지난해 리브랜딩 이후 음악 활동을 이어가고 있다. 지난해 첫 미니앨범 'IGNITION'을 발표했고, 싱글 'Play Ball'을 통해 퍼포먼스 중심의 활동을 진행했다.

올해 3월에는 데뷔 후 첫 팬 콘서트 '2026 NOWZ FAN-CON [Run with me, NOW]'를 열었다. 지난해에는 i-dle(아이들) 우기가 프로듀싱에 참여한 곡 '자유롭게 날아 (Feat. 우기 (YUQI))'로 중국 음원 플랫폼 QQ뮤직 신곡차트 일간 1위를 기록했다.

최근에는 첫 일본 EP 'NOWZ'를 발매했다. 또 '제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026'(ASEA 2026)에서 2년 연속 핫 트렌드 부문을 수상했다.

나우즈는 새 음악 활동에 이어 9월 열리는 'OBJET K-POP FESTA 2026'(OKF2026) 등 페스티벌과 무대 일정을 이어갈 예정이다.

dconnect@newspim.com