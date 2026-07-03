큐브 "아이들 중국 공연 승인한 적 없다"…허위 투자 유치 경고

AI 핵심 요약beta
- 큐브엔터테인먼트는 3일 중국 공연 빙자 투자 사기에 강경 대응 방침을 밝혔다.
- 일부 업체가 허위 중국 공연 승인 사실을 유포해 중국 업체로부터 거액 투자를 받았다는 제보가 접수됐다고 했다.
- 큐브 측은 무단 명칭·아티스트 사용 시 민형사상 모든 법적 조치로 엄정 대응하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 큐브엔터테인먼트가 소속 아티스트의 중국 공연을 빙자한 투자 사기에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다.
큐브엔터테인먼트는 3일 공식 입장을 통해 "최근 일부 업체가 당사의 승인을 받아 소속 아티스트의 중국 공연이 가능한 것처럼 허위 사실을 유포하고, 이를 이용해 중국 업체들로부터 거액의 투자를 받는 사례가 발생하고 있다는 제보가 접수됐다"고 밝혔다.
이어 "당사는 이와 같은 사실이 전혀 없음을 분명히 알리며, 이로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부드린다"고 강조했다.
또한 "당사의 명칭이나 소속 아티스트를 무단으로 이용해 허위 사실을 유포하거나, 이를 통해 투자 유치 및 계약 체결 등을 시도하는 행위가 적발될 경우 고소·고발을 포함한 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취해 엄정하게 대응할 예정"이라고 경고했다.
한편 큐브엔터테인먼트에는 아이들, 라잇썸, 나우즈 등이 소속돼 있으며, 특히 아이들은 중국에서 높은 인기를 얻고 있다.
moonddo00@newspim.com