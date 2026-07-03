예탁결제원, 신임 전무이사에 김민수 경영지원본부장 선임

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임기 7월 6일부터 2년…홍콩사무소장·인사부장 등 역임

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원이 2026년도 제3차 임시주주총회를 열고 김민수 현 경영지원본부장을 신임 전무이사로 선임했다고 3일 밝혔다. 김 신임 전무이사의 임기는 2년이며 오는 6일부터 시작된다.

김 신임 전무이사는 1970년생으로 경북대 무역학과를 졸업했다. 이후 인디애나대에서 경영학 석사 학위를, 부산대에서 경제학 박사 학위를 받았다.

김 신임 전무이사는 1996년 한국예탁결제원에 입사한 뒤 주요 부서에서 실무를 경험했다. 홍콩사무소장, 해외협력팀장, 홍보부장, 인사부장을 거쳐 Next KSD 추진단장, ESG전략본부장, 경영지원본부장 등을 지냈다.

김민수 한국예탁결제원 신임 전무이사. [사진=한국예탁결제원]

김 신임 전무이사는 "그간 유연한 조직문화를 조성하는 데 노력해온 만큼 앞으로 소통 기반의 리더십을 발휘해 부서 간 장벽을 허물고 전사적 시너지를 창출하겠다"고 말했다.

이어 "전무이사로서 사장의 의사결정을 정교하게 보좌하고 현장의 목소리를 정책에 반영해 한국예탁결제원이 자본시장의 핵심 인프라로 지속적으로 기능할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

dconnect@newspim.com