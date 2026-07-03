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다산제약, 창립 30주년 'VISION 2030' 선포..."글로벌 CDMO 기업 도약"

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  • 다산제약이 1일 창립 30주년 기념식에서 VISION 2030을 선포했다
  • VISION 2030으로 기술 기반 글로벌 CDMO·혁신의약품 플랫폼 기업 도약을 추진한다
  • AI·데이터·ESG·핵심인재 전략으로 운영 효율·투명성 강화하며 CDMO 사업을 확대한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창립 30주년 맞아 'VISION 2030' 발표…AI·데이터 기반 시스템 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제약 CDMO 전문기업 주식회사 다산제약(대표이사 류형선)은 창립 30주년을 맞아 지난 1일 창립기념식을 개최하고, 향후 중장기 성장전략을 담은 'VISION 2030'을 선포했다고 3일 밝혔다.

VISION 2030은 자체 약물전달 기술을 고도화해 글로벌 CDMO 기업으로 도약하고, 독자적 혁신의약품 플랫폼을 구축해 고부가 제약바이오 기업으로 성장하겠다는 방향성을 담고 있다.

회사에 따르면 지난 30년간 축적한 제형 연구개발 역량과 위탁생산 경험을 바탕으로 단순 제조 중심의 사업 구조에서 벗어나 고객사의 제품 개발 단계부터 상업 생산까지 지원하는 기술 기반 CDMO 기업으로의 전환을 가속화할 계획이다.

다산제약 임직원들이 창립 30주년 기념촬영을 하고 있다. [사진=다산제약]

실행 로드맵으로 4대 전략과제를 제시했다. 핵심인재 중심의 직무 전문성 고도화, ERP 고도화 및 자본조달 대응 체계 구축, 데이터 표준화 및 AI 시스템 구축 기반 마련, ESG 경영 강화를 위한 사회적 가치 고도화 등이다. 이를 통해 연구개발, 생산, 품질, 영업, 재무관리 전반의 운영 효율성과 의사결정 체계를 고도화하고, 상장사 수준의 투명성과 내부관리 체계를 단계적으로 강화해 나간다는 방침이다.

특히 AI와 데이터 기반 업무 시스템을 구축해 생산성과 품질 경쟁력을 높이고, 핵심인재 육성을 통해 기술 중심의 성장 체계를 공고히 할 예정이다.

류형선 대표이사는 "지난 30년간 정도와 원칙을 지키며 쌓아온 시장의 신뢰와 위기 속에서도 흔들리지 않았던 실행력이 다산제약의 가장 큰 자산"이라며 "앞으로는 축적된 기술과 사업 기반을 바탕으로 글로벌 CDMO 사업을 본격 확대하겠다"고 말했다.

다산제약은 1996년 설립 이후 원료의약품(API), 완제의약품, 제형 연구개발, 공정수탁 사업을 기반으로 성장해왔다. 전체 인력의 28%를 연구개발 조직으로 운영하고 있으며, 국내 수탁생산 시장에서 고혈압 치료제 27%, 비뇨기계 치료제 40%의 점유율을 확보하고 있다. 2024년 경제안보를 위한 공급망 안정화 선도사업자로 선정되기도 했다.

 

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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