신한카드, 육군 부사관학교에 '아름인도서관' 개관

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드가 육군 부사관학교에 군장병과 가족들을 위한 '아름인도서관'을 개관했다고 3일 밝혔다.

지난 2일 전북 익산시 육군 부사관학교에서 열린 개관식에는 임국기 육군부사관학교장과 이정빈 신한카드 경영기획그룹장 등 주요 관계자들이 참석했다.

신한카드는 군장병의 독서문화 확산과 자기계발을 위해 2019년부터 군부대 내 아름인도서관을 조성해왔다. 이는 ▲육군 제1군단 ▲수도군단 ▲제1보병사단 ▲해병대사령부 등에 이어 이번이 8번째 개관이다.

신한카드는 전북 익산시 육군 부사관학교 내에 군장병과 가족들을 위해 복합 문화공간으로 활용할 수 있는 아름인도서관을 개관했다고 3일 밝혔다. 임국기 육군부사관학교장(사진 왼쪽)과 이정빈 신한카드 경영기획그룹장이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=신한카드]

이번 육군 부사관학교 도서관은 디지털 기기를 활용하는 병영 환경에 맞춰 설계됐으며 부대 구성원과 장병 자녀들을 위한 문화 공간 수요도 반영해 가족단위 이용이 가능한 복합 문화공간으로 구성됐다. 신한카드는 신간 도서 제공과 장서 관리 등 지속적인 사후 관리를 이어갈 방침이다.

이달 하순에는 강원도 인제군 소재 육군 제12보병사단에 도서관을 개관하며, 하반기 타 군부대로의 확대도 검토하고 있다.

앞서 신한카드는 지난 4월 육군본부와 군장병들의 금융·문화 복지 확대를 위한 간담회를 진행한 바 있다. 신한은행과 공동으로 나라사랑카드 3기 사업에 참여해 '신한 나라사랑카드'를 발급하고 있으며, 신한은행 익산금융센터를 통해 신임 부사관 대상 맞춤형 금융서비스와 교육을 지원하고 교내 금융라운지 조성도 검토 중이다.

신한카드 관계자는 "핵심 사회공헌 사업인 아름인도서관이 독서·문화 공간 지원은 물론 가족 친화적이고 건강한 군 복지 환경을 구축하는 데 기여하기를 바란다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com