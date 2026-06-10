신한카드, 4억 달러 규모 포모사본드 발행…비은행 금융기관 최초

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드는 국내 비은행 금융기관 중 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조를 적용해 미화 4억 달러 규모의 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다.

이번에 발행된 포모사본드는 3.5년 만기 변동금리부채권이다. 발행 금리는 미국 익일물 국채담보대출금리(SOFR)에 0.82%를 더한 수준으로 책정됐다. 이는 고정금리로 환산하더라도 국내 비은행 금융기관이 발행한 포모사본드 중 가장 낮은 가산금리(스프레드)에 해당한다.

신한카드 본사 전경. [사진=신한카드]

포모사본드는 외국 기관이 대만 자본시장에서 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 기준점이 된 SOFR은 미국 국채를 담보로 하는 하루짜리 대출 금리로 매일 공시된다.

시장 수요예측에서는 발행 총액의 4배를 초과하는 16억 9000만 달러의 자금이 유입됐다. 대만 현지 은행과 증권사를 비롯해 아시아 지역의 주요 금융기관 60여 곳이 투자에 참여한 것으로 집계됐다.

이 같은 자금 유입에 힘입어 신한카드는 최초 제시금리(IPG) 대비 스프레드를 33bp(1bp=0.01%포인트)에서 가량 낮췄으며, 이로써 세 번째 포모사본드 조달을 완료했다. 최근 금융시장의 변동성이 커진 상황에서 대만 투자자들의 수요를 선제적으로 파악하고 변동금리 구조를 제안한 전략이 주효했다는 것이 회사 측의 설명이다.

현재 신한카드의 국제 신용등급은 무디스 'A2', S&P 'A-'이다. 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관을 맡은 이번 채권은 대만증권거래소와 싱가포르거래소에 동시에 상장될 예정이다.

신한카드는 그동안 아시아와 유럽 등지에서 기업설명회(IR)를 지속하며 해외 채권 발행 체계를 다져왔다. 신한카드 관계자는 "이번 변동금리부 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에 새로운 자금 조달 선택지를 제시했다는 점에서 의미가 있다"며 "향후에도 글로벌 채권시장을 활용해 차입선을 넓히고 안정적인 조달 환경을 조성하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim