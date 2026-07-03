[오늘의 정치일정] 7월 3일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 28일 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회를 했다
- 여야 주요 당대표와 원내대표들이 이날 최고위원회의·워크숍·대책회의 등 통상 일정과 회의를 했다
- 각 당은 메타콘 축사·장애인 인권 토론회·소상공인 정책간담회·노회찬 추모 행사·강연 등 대외 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회(경남 진주)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
07:45 차관회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
07:45 차관회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
07:45 차관회의
<국가보훈부>
-장관
15:10 당정협의 (드래곤시티호텔)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍 (서울드래곤시티호텔)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 메타콘 2026 축사 (코엑스 그랜드볼룸 /서울 강남구 영동대로 513)
11:00 재정경제기획위원회 전체회의 (국회 본관 430호)
14:00 2026년 장애인 인권 증진 토론회 / 국회도서관 대강당
-천하람 원내대표
통상 업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
10:00 소상공인연합회 정책간담회 (소상공인연합회)
14:00 노회찬 8주기 추모 행사 (국회의원회관 제3세미나실)
-김준형 원내대표
12:00 유튜브 <장르만 여의도> 출연
19:00 다른 내일 아카데미 특강 (부평아트센터)