경찰, '가상 자산 누락' 의혹 유정복 전 인천시장 조사

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청이 2일 유정복 전 시장을 소환 조사했다
- 경찰은 유 전 시장의 가상자산 신고 누락 경위와 혐의 인정을 확인했다
- 유 전 시장 부부는 가상자산 2만1000개 고의 누락 의혹을 받고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =경찰이 6·3 지방선거 당시 '가상자산 누락' 의혹으로 고발된 유정복 전 인천시장을 소환해 조사했다.
인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 2일 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 유 전 시장을 불러 조사했다.
경찰은 이날 유 전 시장에게 가상자산 신고를 누락한 이유와 혐의 인정 여부 등을 확인한 것으로 전해졌다.
앞서 경찰은 같은 혐의를 받는 유 전 시장의 아내 최모씨와 고발인인 박찬대 인천시장 측 인사를 상대로도 조사를 진행했다.
유 전 시장 부부는 보유 가상자산 2만1000개를 해외거래소로 이전해 인천시장 선거때 후보자 재산 신고에서 고의로 누락했다는 의혹을 받고 있다.
박찬대 인천시장 후보 시절 선거대책위원회는 선거일을 10여일 앞두고 유 전 시장 부부를 경찰에 고발했으며 이후 인천시선거관리위원회도 선거법 위반 소지가 있다고 판단하고 추가로 고발장을 제출했다.
선관위는 지방선거 전날인 지난달 2일에는 유 전 시장이 선거 공보물에 기재한 재산액이 실제 재산보다 7800만원가량 적다며 정정 공고를 했다.
hjk01@newspim.com