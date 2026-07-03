[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 3일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 2일 의장 접견과 상임위 회의를 열었다
- 여야는 2일 최고위·원내회의와 현안 대응에 나섰다
- 의원실은 2일 기후·AI·반도체 세미나를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 정은경 보건복지부 장관 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
11:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
◆의원실 세미나
10:00 김주영 의원실 등, 국가 기후위기 대응체계 강화 전략 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 오세희 의원실 등, AI 시대, 여성 기술창업 활성화를 위한 구조적 전환 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 김용태 의원실 등, K-캠핑 육성과 외국인 관광객 3천만명 시대 캠핑관광 활성화 세미나 / 의원회관 제2소회의실
10:00 성일종 의원실 등, 반도체 대한민국 국방·외교·안보 전략자산 / 의원회관 제2세미나실
10:00 서미화 의원실 등, 아동·청소년의 집은 어디에 있는가 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 송영길 의원실 등, 평화·외교·안보 분야 평가와 과제: 이재명 정부 1년 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 신장식 의원실 등, 자유인·문화인·평화인 노회찬: 민주주의 위기의 시대 vs 노회찬의 민주주의 / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 조배숙 의원, [호남 반도체 클러스터 기자회견]
10:00 유용원 의원, [현안 기자회견]
10:20 모경종 의원, [정년연장 관련 청년 국회의원 기자회견]
10:40 정혜경 의원, [쿠팡 CLS 프레시백 공짜노동 중단과 보복성 집단해고 철회 촉구 기자회견]
11:00 김민전 의원, [정치 현안 기자회견]
11:20 모경종 의원, [김형남 전 서울시장 경선후보 최고위원 출마선언 기자회견]
11:40 이성윤 의원, [주요 현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [국민소통위원회 민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍 / 서울드래곤시티호텔
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
10:00 소상공인연합회 정책간담회 / 소상공인연합회
14:00 노회찬 8주기 추모 행사 / 국회의원회관 제3세미나실
*김준형 원내대표
12:00 유튜브 <장르만 여의도> 출연
19:00 다른 내일 아카데미 특강 / 부평아트센터
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 메타콘 2026 축사 / 코엑스 그랜드볼룸
11:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
14:00 2026년 장애인 인권 증진 토론회 / 국회도서관 대강당
*천하람 원내대표
통상업무
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