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2026.07.03 (금)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 3일

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AI 핵심 요약

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  • 국회는 2일 의장 접견과 상임위 회의를 열었다
  • 여야는 2일 최고위·원내회의와 현안 대응에 나섰다
  • 의원실은 2일 기후·AI·반도체 세미나를 열었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

14:00 정은경 보건복지부 장관 접견 / 의장 집무실

◆상임위원회

11:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호

◆의원실 세미나

10:00 김주영 의원실 등, 국가 기후위기 대응체계 강화 전략 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 오세희 의원실 등,  AI 시대, 여성 기술창업 활성화를 위한 구조적 전환 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 김용태 의원실 등, K-캠핑 육성과 외국인 관광객 3천만명 시대 캠핑관광 활성화 세미나 / 의원회관 제2소회의실
10:00 성일종 의원실 등, 반도체 대한민국 국방·외교·안보 전략자산 / 의원회관 제2세미나실
10:00 서미화 의원실 등, 아동·청소년의 집은 어디에 있는가 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 송영길 의원실 등, 평화·외교·안보 분야 평가와 과제: 이재명 정부 1년 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 신장식 의원실 등, 자유인·문화인·평화인 노회찬: 민주주의 위기의 시대 vs 노회찬의 민주주의 / 의원회관 제3세미나실

◆소통관 기자회견

09:20 조배숙 의원, [호남 반도체 클러스터 기자회견]
10:00 유용원 의원, [현안 기자회견]
10:20 모경종 의원, [정년연장 관련 청년 국회의원 기자회견]
10:40 정혜경 의원, [쿠팡 CLS 프레시백 공짜노동 중단과 보복성 집단해고 철회 촉구 기자회견]
11:00 김민전 의원, [정치 현안 기자회견]
11:20 모경종 의원, [김형남 전 서울시장 경선후보 최고위원 출마선언 기자회견]
11:40 이성윤 의원, [주요 현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [국민소통위원회 민주파출소 정례브리핑]

◆더불어민주당

*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍 / 서울드래곤시티호텔

◆국민의힘

*장동혁 당대표
통상업무

*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호

◆조국혁신당

*신장식 당대표 권한대행
10:00 소상공인연합회 정책간담회 / 소상공인연합회
14:00 노회찬 8주기 추모 행사 / 국회의원회관 제3세미나실

*김준형 원내대표
12:00 유튜브 <장르만 여의도> 출연
19:00 다른 내일 아카데미 특강 / 부평아트센터

◆개혁신당

*이준석 당대표
10:00 메타콘 2026 축사 / 코엑스 그랜드볼룸
11:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
14:00 2026년 장애인 인권 증진 토론회 / 국회도서관 대강당

*천하람 원내대표
통상업무

oneway@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
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[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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