구자열 원주시장, 지역 공공기관 방문...협력 강화 도모

AI 핵심 요약beta
- 구자열 원주시장이 2일부터 3일까지 13개 기관을 방문해 협력 강화를 도모했다.
- 원주시장은 주요 공공기관을 찾아 현안을 청취하고 지역 발전·시민 안전 등 협력 방안을 논의했다.
- 구자열 시장은 시민이 체감하는 변화를 위해 기관 간 소통과 협력을 강화하겠다고 밝혔다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원주시는 구자열 원주시장이 2일부터 3일까지 지역 공공기관과 혁신도시 이전기관 등 총 13개 기관을 방문하며 협력 강화를 도모한다고 밝혔다.
이번 방문은 지역 주민의 삶과 밀접한 관계가 있는 기관들과의 협력 기반을 다지고 민선9기 시정 운영 방향을 공유하기 위해 계획됐다.
2일에는 한국광해광업공단, 국민건강보험공단, 국립과학수사연구원, 원주우체국, 원주소방서, 대한적십자사 혈액관리본부, 한국지방행정연구원, 원주지방국토관리청을 차례로 방문해 각 기관의 주요 현안을 청취하고 지역 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
3일에는 원주경찰서, 원주세무서, 춘천지방법원 원주지원, 춘천지방검찰청 원주지청, 원주교육지원청을 방문해 시민 안전, 법질서 확립, 교육 발전, 행정 서비스 향상을 위해 협력 방안을 공유할 예정이다.
구자열 시장은 "시민이 체감하는 변화를 만들기 위해서는 분야별 전문성을 갖춘 기관들과의 유기적인 협력이 중요하다"며 "시민의 뜻을 모아 함께 만드는 원주를 실현할 수 있도록 기관 간 소통과 협력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com