안산시의회, 제10대 의회 개원식 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시의회가 2일 제10대 의회 개원식을 열고 시의원과 시장 등이 참석했다.
- 의원들은 선서를 통해 주민 권익 신장과 복리 증진, 책임 있는 의정 활동을 다짐했다.
- 한명훈 의장은 지방자치의 의미를 강조하며 현충탑 참배와 향후 임시회에서 10대 의회 원구성을 완료하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회는 제10대 의회 개원식을 2일 개최했다고 밝혔다.
의회에 따르면 이는 의장단과 상임위원장 선출을 마친 뒤 이뤄진 것이다. 개원식은 의회 본회의장에서 열렸으며 한명훈 의장과 현옥순 부의장, 10대 의회 의원들 그리고 이민근 안산시장이 참석했다.
의원들은 의원 선서를 통해 주민 권익 신장과 복리 증진 지역사회 발전을 위해 의원 직무를 성실히 수행할 것이라고 다짐했다.
선서 후 한명훈 의장은 의원들을 대표해 개원사를 낭독하고 10대 의회의 의의와 의정 방향성을 설명했다.
한 의장은 "시민 여러분의 소중한 선택과 엄중한 뜻을 받들어 제10대 의회가 새롭게 출발한다"며 "시민이 맡기신 것은 권한이 아니라 책임이다. 이를 가슴에 새기고 항상 행동으로 답하는 의회가 되겠다"고 말했다.
또한 그는 "지방자치는 단순한 제도가 아니라 사람의 삶이다. 아이가 안전하게 자라고 청년이 꿈을 포기하지 않으며 어르신의 하루가 따뜻해질 때 비로소 지방자치는 제 역할을 다한다고 할 수 있다"며 "이를 위해 현장에서 답을 찾고 작은 목소리에 귀 기울이며 시민의 삶이 개선되는 변화를 이루기 위해 노력하겠다"고 전했다.
개원식에 앞서 의회는 10대 의회의 첫 외부 일정으로 현충탑 참배를 실시했고 의원들은 단원구 원곡공원 내 현충탑에서 헌화와 분향을 통해 순국선열의 넋을 기리고 내실 있는 의정 활동을 다짐했다.
한편 의회는 오는 3일 제304회 임시회 상임위원회 및 제2차 본회의를 개최해 4개 상임위원회 부위원장을 선출하고 10대 의회 원구성을 완료할 예정이다.
1141world@newspim.com