천호성 전북교육감 취임식 개최...'살아가는 힘 키우는 전북교육' 비전 선포

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감은 2일 취임식에서 살아가는 힘을 키우는 전북교육 비전을 제시했다.
- 학교·지역소멸 위기와 교육격차 현실을 짚고 교육 본질 회복과 공교육 강화를 약속했다.
- 맞춤형 진로·기초학력 책임교육과 지역 산업 연계 교육으로 학생 성장 중심 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
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지역 연계 교육혁신·공교육 강화 미래인재 육성 기반 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 제20대 전북특별자치도교육감은 2일 취임식을 갖고 '살아가는 힘을 키우는 전북교육'을 새로운 비전으로 제시하며 교육 대전환에 나선다고 밝혔다.
천 교육감은 이날 전주학생교육문화관 공연장에서 교육공동체와 도민 등 1000여 명이 참석한 가운데 취임식을 열고 학생들이 스스로 질문하고 미래를 개척하는 역량을 키우는 교육을 실현하겠다고 말했다.
취임식에는 교육공동체 축하영상과 대통령 축하메시지 대독 소원바구니 전달 축하공연 등이 이어졌으며 새로운 전북교육의 출발을 함께 축하했다.
천 교육감은 학교와 지역소멸 위기 교육격차와 입시 중심 교육 등 전북교육의 현실을 언급하며 교육의 본질 회복과 공교육 강화에 힘쓰겠다고 강조했다.
또 학생들이 스스로 배우고 살아갈 힘을 기를 수 있도록 학교를 적극 지원하고 교육청은 교직원과 학부모 지역사회의 든든한 동반자가 되겠다고 역설했다.
전북교육의 새 슬로건은 모두가 빛나게 다함께 새롭게로 정하고 기초학력 책임교육과 맞춤형 진로교육을 강화해 학생 성장 중심 교육체계를 구축할 계획이다.
천 교육감은 취임에 앞서 순직교원 추모탑을 참배했으며 취임 이후에는 학생 교통안전 캠페인과 전북특별자치도지사 취임식 전북특별자치도의회 개원식에 참석해 교육청과 전북자치도 도의회 간 협력 필요성을 강조했다.
천 교육감은 "교육이 지역 정착의 사다리가 될 수 있도록 지역 산업과 연계한 맞춤형 교육과정을 확대하고 기업과 대학 지자체가 함께하는 교육생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com