한국관광공사, 한국관광학회와 손잡고 청년 관광두레 활성화

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사와 한국관광학회가 2일
- 청년 관광두레 플러스 사업 업무협약을 했다
- 청년 관광두레 플러스는 청년 역량으로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 한국관광학회와 2일 웨스틴 조선 서울에서 '청년 관광두레 플러스 사업'의 성공적인 추진을 위해 업무협약을 체결했다.
청년 관광두레 플러스 사업은 지역 고유의 관광자원과 청년의 역량을 결합해 주민 주도형 관광사업체의 창업과 성장을 지원하는 사업이다. 기존 관광두레 사업보다 신청 조건을 완화해 청년의 지역 유입과 독창적인 관광 콘텐츠 발굴에 초점을 맞췄고, 청년의 아이디어를 지역관광 콘텐츠로 발전시켜 지역관광 경쟁력을 높이는 것이 목표다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲청년 관광두레 플러스 사업 운영 지원 ▲공동 연구 및 전문 컨설팅 ▲지역 네트워크 구축 등에 협력한다. 전국에 포진한 한국관광학회 전문가 자문단이 직접 청년 관광두레 사업체별 전담 멘토로 참여하며, 창업 준비 단계부터 사업 고도화까지 밀착 지원한다.
박성혁 사장은 "이번 협약을 통해 청년들이 가진 창의적인 아이디어와 도전 정신이 지역 관광의 새로운 동력이 되길 바란다"라며, "청년들이 지역에서 지속 가능한 관광 비즈니스 모델을 만들어 갈 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com