티웨이항공-한국관광공사, 지방공항 외래객 유치 MOU

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티웨이항공과 한국관광공사가 29일 대구국제공항에서 지방국제공항의 외래 관광객 유치를 확대하기 위한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 두 기관은 대구국제공항을 포함한 지방국제공항의 인바운드 항공 수요 확대에 나선다. 우선 대구국제공항의 일본·대만 노선을 중심으로 외국인 이용객을 늘리기 위해 인바운드 수요에 맞춘 좌석 공급을 강화한다. 협력 범위는 김해·청주·제주·양양 등 주요 지방국제공항으로 확대될 예정이다.

이달 29일 대구국제공항 의전실에서 박정수 티웨이항공 여객화물사업 총괄임원(오른쪽)과 박정웅 한국관광공사 국민관광본부장(왼쪽)이 '지방국제공항 외래객 유치 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=티웨이항공]

양측은 공동 해외 마케팅과 특화상품 개발·판촉에도 협력한다. 대구·경북을 중심으로 한 관광상품을 공동 개발하고, 중화권과 일본 등 주요 해외 시장에서 현지 온라인여행사(OTA)와 연계한 마케팅을 추진한다. 탑승 외래객을 대상으로 지역 관광지 할인 혜택과 프로모션도 운영할 예정이다.

데이터 기반 성과관리도 진행된다. 외래객 유입 현황, 탑승률, 관광상품 판매 실적 등 주요 데이터를 공동 관리하고, 항공 이용객 대상 지역 관광 콘텐츠 홍보와 연계 혜택을 확대해 나간다.

티웨이항공은 지난해 4월 국내 항공사 최초로 대구국제공항 국제선 환승 서비스를 도입했으며, 올해 1월에는 국내선과 국제선 구역을 탄력적으로 연결하는 가변형 탑승교 '스윙브릿지' 도입을 주도해 국토교통부 장관 표창을 수상했다.

한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 상호명을 트리니티항공으로 변경했으며, 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.

yuniya@newspim.com