임병택 시흥시장, 민선9기 첫 현장 행보..."공사·통학로 방문 주민과 소통"

AI 핵심 요약beta
- 임병택 시흥시장이 2일 첫 현장 행정을 했다
- 통학로 안전·환경 개선 민원 점검하고 주민 의견을 들었다
- 신축공사 소음·분진 피해 최소화 방안 논의하고 개선 약속했다
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 임병택 경기 시흥시장은 민선9기 취임 후 2일 첫 현장 행정에 나섰다고 밝혔다.
시에 따르면 임 시장은 이날 오전 관내 원도심과 신축공사 현장을 방문해 통학로 안전 및 기반시설 설치 등에 대한 시민 불편 민원을 점검하고 주민 의견을 청취했다.
이번 현장 행정은 민선9기 출범과 함께 시민 생활과 밀접한 민원 현장을 직접 살펴 개선 방안을 마련하기 위해 진행됐다. 현장에는 시흥시 교통행정과, 건설행정과 등 관계부서와 인근 아파트 입주자대표회의, 학부모 등 약 30명이 참석했다.
임병택 시흥시장은 신천동 신일초등학교 통학로를 둘러보며 어린이 보행 안전과 환경 개선에 대한 주민 의견을 청취했다. 주민들은 교통안전시설 확충과 통학로 주변 환경 개선을 요구했으며 시는 현재 추진 중인 사항을 설명하고 추가 개선 방안을 검토키로 했다.
이어 신천·은행동 신축공사 현장을 방문해 소음과 분진으로 인한 주민 불편 사항을 확인했다. 임 시장은 현장 관계자들과 공사 과정에서 주민 피해를 최소화하기 위한 관리 방안과 민원 발생 시 신속한 대응 체계 마련에 대해 의견을 나눴다.
시는 이날 확인한 사항을 바탕으로 주택과, 환경정책과 등 관계부서와 협의를 이어가며 추진할 수 있는 사항부터 차례로 개선해 나갈 예정이다.
임병택 시흥시장은 "민선9기 첫 현장 행정의 시작점을 시민 생활과 직결된 민원 현장으로 삼은 것은 현장에서 답을 찾겠다는 시의 의지를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 주민 불편 사항을 직접 확인하고 부서 간 협업을 통해 실질적인 해결 방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com