부산도시공사, 국토부 '에코델타시티 통합공공 임대주택 건립사업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산도시공사가 2일 에코델타시티 특화주택 공모 선정됐다고 밝혔다
- 강서구 에코델타시티 15BL에 993호 조성해 중소기업 근로자·청년 대상 공급한다
- 타지역 1주택 허용 등 조건 완화해 2029년 7월 입주 목표로 기업 유치 연계 정주 모델로 확대한다
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정주 지원 모델 기업 유치와 연계 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 부산시와 함께 국토교통부가 주관하는 '2026년 상반기 특화주택' 공모에서 '에코델타시티 통합공공임대주택 건립사업'이 선정됐다고 2일 밝혔다.
이번 선정은 부산 첫 특화주택 공모 사례로 지역 수요를 반영한 임대주택 공급 모델 도입에 의미가 있다. 공모는 지자체와 공공주택사업자가 입주 자격과 선정 방식, 거주 기간 등을 지역 특성에 맞게 설계하는 방식으로 추진된다.
사업 대상지는 강서구 강동동 일원 에코델타시티 15BL이다. 특화주택 200호와 일반 통합공공임대주택 793호 등 총 993호 규모로 조성된다. 주요 공급 대상은 강서권 11개 산업단지 중소기업 근로자와 청년층이다.
공사는 단지 내 장난감도서관, 키즈카페 등 육아시설 확충을 위한 국비를 추가 확보했다. 직장 인근 주거 기반을 조성해 근로자의 정주 여건을 개선하는 데 초점을 맞췄다.
특화주택 200호는 가족정착형 50호, 청년정착형 150호로 구성된다. 타지역 1주택 보유 허용, 자산 기준 완화 등 입주 조건을 조정해 실수요자 접근성을 높였다.
사업은 올해 5월 착공했으며 2028년 상반기 입주자 모집, 2029년 6월 준공과 7월 입주를 목표로 한다.
앞서 시는 최근 기업 이전과 산업 재편 흐름에 대응해 이번 사업을 추진했다. 해양수산부와 해운기업 이전 등으로 외부 인력 유입이 늘면서 가족 단위 정착을 위한 주거 수요가 확대되고 있다.
시와 공사는 이번 특화주택을 기업 유치와 연계한 정주 지원 모델로 확대할 방침이다.
ndh4000@newspim.com