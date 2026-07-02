의왕시 '2027학년도 대입 수시 설명회' 25일 개최

AI 핵심 요약beta
- 의왕시 진로진학상담센터는 25일 고1~3 학생과 학부모 대상 2027학년도 대입 수시 설명회를 연다
- 설명회에서는 2027학년도 대입 변화와 학생부 전형·논술·수시 6회 지원 전략 등 수시 지원전략을 상세히 안내한다
- 7월 2일부터 통합예약시스템으로 선착순 신청을 받으며 자료집 제공과 1대1 수시 컨설팅·모의면접 우선 신청 기회도 준다
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시 진로진학상담센터는 오는 25일 의왕시 평생학습관 3층 공연장에서 고등학교 1~3학년 학생 및 학부모 약 200명을 대상으로 '2027학년도 대입 수시 설명회'를 개최한다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 이번 설명회의 목적은 고3 수험생뿐 아니라 고1~2학년 학생 및 학부모에게 실질적인 도움이 되는 대입 정보와 전형별 지원 전략을 제공하기 위해서다.
EBSi 입시·진로 분야 대표 강사이자 현 숭의여고 교사인 정제원 강사가 강연을 맡으며 그는 한국대학교육협의회 상담교사단 및 서울시교육청 대학진학지도지원단 위원으로 입시 전문가로 활동 중이다. 현장 경험을 바탕으로 한 유익한 대입 전략 특강으로 큰 호응을 얻고 있다.
'성공적인 대입 수시 지원전략'이라는 주제로 진행되는 이번 강의에서는 ▲2027학년도 대입 주요 변화 분석▲학생부 교과전형 및 종합전형의 이해와 지원 전략▲논술전형 지원 전략▲수시 6회 지원 전략 등이 상세히 다뤄질 예정이다.
참가 신청은 7월 2일부터 '의왕시 통합예약시스템'을 통해 선착순으로 시작된다. 설명회 참석자는 핵심 내용이 담긴 강의 자료집을 제공받으며 의왕진로진학상담센터의 '1대 1 맞춤형 수시 컨설팅' 및 '전(前) 입학사정관과의 수시 모의면접'에 우선 신청할 수 있는 기회도 받을 수 있다.
김성제 시장은 "이번 설명회가 학생들이 2027학년도 대입 전반의 흐름을 파악하고 수시 전형별 맞춤형 지원 전략을 세우는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "수험생과 학부모의 입시 불안을 해소하고 개별 특성에 맞는 성공적인 진학 설계가 이뤄지도록 지원하겠다"고 말했다.
의왕진로진학상담센터는 오는 8월 24일부터 29일까지 평생학습관 3층 진로진학상담센터에서 1대1 전문 컨설턴트와 함께하는 '대입 수시 집중 상담'을 운영할 예정이다. 해당 프로그램은 관내 고3 수험생 및 엔(N)수생, 학부모 모두 의왕시 통합예약시스템에서 신청할 수 있다.
1141world@newspim.com