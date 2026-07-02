[인사]전남광주통합특별시

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 7월1일부로 황기연·고광완 등 고위공무원 인사를 단행했다
- 산업·경제·자치행정·관광·복지·농수산·환경 등 실국장과 각급 과장·팀장 보직을 재배치했다
- 전남광주통합특별시의회도 비서실장과 수석전문위원 등 4·5급 간부 인사를 동시에 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇고위공무원
▲행정부시장 직무대리 황기연 ▲안전민생부시장 직무대리(문화산업부시장) 고광완
◇2급
▲산업실장 안상현 ▲경제실장 주순선
◇3급
▲자치행정본부장 강종철 ▲자치행정본부 자치정책관 김동현 ▲관광본부장 최영주 ▲보건복지본부장 정광선 ▲농수산본부장 유덕규 ▲농수산본부 농수산정책관 박영채 ▲환경산림본부장 김정섭 ▲기획조정실 행정통합추진단장 강효석 ▲기획조정실 정책기획관 손명도 ▲기획조정실 전략기획관(기획조정실장 직무대리) 윤창모 ▲감사위원회 전남감사담당관 최광식
◇4급
▲동부지역본부 여순사건지원단장 배성진 ▲문화본부 문화정책관 직무대리 이길용 ▲건설교통국 지역계획과장 김재인 ▲전남인재개발원 교육지원과장(전남인재개발원장 직무대리) 안재석 ▲보건복지본부 감염병관리과장 강미선 ▲
◇5급
▲광역안전국 광역안전정책과장 직무대리 배준 ▲행정통합추진단 통합기획과장 직무대리 조재술 ▲행정통합추진단 통합기획과 팀장 정인원 ▲기후환경국 녹지정책과 팀장(녹지정책과장 직무대리) 김영경 ▲행정통합추진단 통합기획과 팀장 방영석
◇농업연구관
▲농업기술원 연구개발국장(농업기술원장 직무대리) 김동관
◇보건연구관
▲광주보건환경연구원 과장(감염병연구부장 직무대리) 김선희
◇별정 3급
▲비서실장 윤주식
◇별정 4급
▲비서관 박수기
◇별정 5급
▲비서관 이슬지. 2026년 7월 1일부.
전남광주통합특별시의회
◇4급
▲비서실장 윤두환 ▲의사담당관 김정주 ▲의회운영 수석전문위원 진종석 ▲기획재정 수석전문위원 김상철 ▲행정소방 수석전문위원 조신석 ▲농수산 수석전문위원 최은주 ▲기후환경에너지 수석전문위원 조문형
◇5급
▲총무담당관실 김경곤 ▲기획재정 전문위원실 안형준 ▲행정소방 전문위원실 신경영 ▲일자리경제 전문위원실 이기환 ▲특별전문위원실 조은경.
ej7648@newspim.com