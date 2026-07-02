민주당 부산시의원들 "국힘 원구성 독점…소수 의견 무시 민주주의 위기"

해양도시안전위·건설교통위원장 후보 선출

"정치적으로 시민의 다양한 목소리 외면"



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 소속 부산시의원들이 의회 원구성을 두고 크게 반발하고 나섰다.

민주당 부산시의원들은 2일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "제10대 부산시의회 원구성을 앞두고 국민의힘이 상임위원장직을 모두 독점하겠다는 입장을 밝힌 것에 대해 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.

이들은 "협치와 소통에 입각한 원 구성을 정중히 요청한다"며 "민주주의는 단순히 다수결 만으로 완성되지 않는다. 소수의 의견을 존중하고 다양한 민의를 제도 안에 담아낼 때 비로소 민주주의는 건강하게 작동한다"고 직격했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 소속 부산시의원들이 2일 오후 1시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 국민의힘 소속 의원들의 원내 구성에 대해 크게 반발하고 있다. 2026.07.02

부산시의회 의원은 전체 48석 중 국민의힘 37석, 더불어민주당 11석으로 민주당이 약세한 상황이다. 앞서 지난달 26일 국민의힘 부산시의원들은 당선인 대회를 열어 강무길 부산시의원을 의장 후보로 박종철 부산시의원이 원내대표로 선출했다.

국민의힘 측은 민주당에 부의장직을 제안했지만 상임위원장직에 대해서는 언급하지 않았다.

이에 민주당 의원들은 "의장단과 상임위원장 전석을 특정 정당이 차지하는 것은 단순한 다수결로 가능할지 모르지만 정치적으로는 시민의 다양한 목소리를 외면하는 일"이라며 "부산의 미래를 위해 초당적 협력이 반드시 필요한 핵심 분야의 상임위원장직에 후보자를 내겠다"고 날 센 각을 세웠다.

현재 민주당은 해양도시안전위원회와 건설교통위원회의 상임위원장직에 후보자를 각각 선출했다. 이는 전재수 부산시장의 '해양수도 부산' 비전에 대한 탄력적인 공약 추진을 위한 것으로 분석되지만 국민의힘이 다수결 논리를 앞세워 힘으로 밀어 붙이면 그 뜻을 성사하기가 어렵다.

이들은 "국민의힘이 상임위원장직을 독점하겠다고 결정하는 것에 반대한다"면서 "향후 시의회 운영에 있어서도 견제와 균형이 필요하다는 의사를 명확히 표시하고자 의장직에도 후보자를 내겠다"고 언급해 물러서지 않을 뜻을 분명히 했다.

이어 "시민이 맡겨진 책임을 다하고 정책으로 경쟁하며 대안을 제시하고 부산 발전을 위해 함께 일할 수 있는 최소한의 협치 구조를 희망한다"며 "국민의힘 역시 부산시민의 뜻을 깊이 헤아려 통 큰 결단과 상생의 정치, 협치의 정치를 살천해 주실 것을 다시 한번 정중히 요청드린다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com