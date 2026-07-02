최대호 안양시장, 민선9기 첫 결재..."시청사 부지 기업 유치 공모 승인"

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 1일 시청사 부지 기업유치 공모계획을 승인했다
- 시는 민간 공모로 미래산업 기업을 유치해 일자리 창출과 지역경제 패러다임 전환을 추진한다
- 최대호 시장은 동안구를 미래산업 경제거점, 만안구를 행정복합 거점으로 조성하겠다고 밝혔다
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 1일 최대호 시장의 결재를 통해 안양시청사 부지의 기업 유치 공모 계획을 승인했다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 이번 결재는 안양의 성장동력 확보를 위한 시정의 첫 출발로 큰 의미를 가진다. 최 시장이 '현 안양시청사 부지 기업 허브조성사업 기업유치 공모 추진계획 보고서'에 서명한 후 결재를 완료하며 민선 9기가 지향하는 핵심 정책 방향과 미래 비전을 집약적으로 보여주고 있다.
안양시는 민간 공모 방식을 통해 미래산업 우수기업을 유치하고 이를 통해 양질의 일자리를 창출하며 지역경제 패러다임 전환을 이끌 계획이다. 시는 안양시의회 동의와 시정조정위원회 심의, 공유재산관리계획 심의를 마친 후 올해 하반기부터 본격적으로 기업 유치를 추진할 예정이다.
이를 통해 시청사 부지의 미래 가치를 최대화할 민간사업자를 선정할 방침이다. 이번 계획은 안양시가 구상해온 '도시 균형발전'의 중요한 전환점으로 최 시장은 시청사 부지에 글로벌 미래 기업 유치를 통해 동안구를 '미래산업 중심 경제 거점'으로 조성할 것이라고 밝혔다. 또한 시청사를 옛 농림축산검역본부 부지로 이전해 만안구 원도심을 '행정복합 거점'으로 육성할 계획을 세웠다.
최 시장은 이번 결재로 민선 9기 공식 업무에 돌입했으며 이재명 대통령은 축하 서한을 통해 "정부는 주민 삶의 질을 높이고 지역 성장을 지원할 것"이라고 강조했다. 그는 중앙정부와 지방정부의 협력을 통해 진정한 변화를 가져오자고 전했다.
최 시장은 "민선 9기의 첫 결재를 '시청사 기업 유치'로 시작한 것은 미래 성장동력 확보와 지역경제 활성화를 최우선 과제로 삼겠다는 의지를 표현한 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "중앙정부와의 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화와 지속 가능한 미래 도시인 안양을 만들어 갈 것"이라고 덧붙였다.
1141world@newspim.com