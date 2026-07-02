삼성증권, DBS와 글로벌 자산관리 협력 위한 MOU 체결

외국인통합계좌 활용, 양방향 고객 추천 등 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 2일 싱가포르 현지에서 DBS와 글로벌 자산관리 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

DBS는 싱가포르를 기반으로 한 아시아 금융그룹이다. 이번 협약은 삼성증권과 DBS가 각자의 고객 기반과 자산관리 역량을 활용해 글로벌 투자 기회를 제공하고, 디지털·인공지능(AI) 기반 자산관리 협력 범위를 넓히기 위해 추진됐다.

삼성증권은 이번 협력을 통해 리테일 사업과 디지털·AI 자산관리 역량을 강화한다. DBS는 '웰스 커넥티비티(Wealth Connectivity)' 전략에 따라 한국 시장으로 자산관리 파트너십을 확대한다. 양사는 디지털 기반 고객관리, 자산관리(WM) 운영체계, 글로벌 상품 플랫폼 등에서 협력 방안을 모색한다.

[사진=삼성증권]

협약에 따른 협력 분야는 ▲DBS 고객의 한국 시장 접근 지원 ▲삼성증권 고객에 대한 자산관리 솔루션 제공 ▲양방향 고객 추천 ▲AI·디지털 역량 및 시장 정보 공유 등 4가지다.

한국 주식과 파생상품 투자를 희망하는 DBS 고객은 삼성증권의 외국인통합계좌를 통해 한국 자본시장에 접근할 수 있다. 삼성증권 고객은 DBS의 자산관리 솔루션을 통해 글로벌 분산투자 기회를 넓힐 수 있다. 양사는 각자 고객을 상호 연결하는 양방향 자산관리 협력 구조를 구축할 계획이다.

DBS는 1968년 싱가포르개발은행으로 설립됐다. 소비자금융·자산관리, 투자은행(IB), 트레이딩을 주요 사업으로 하고 있다. 삼성증권에 따르면 DBS의 총자산은 원화 기준 약 1069조원, 총매출은 27조원이며 2025년 말 기준 시가총액은 약 190조원 수준이다. DBS는 자산관리 부문의 매출 비중이 상승하고 있는 금융그룹으로 소개됐다.

DBS는 AI·머신러닝(ML) 모델 약 2000개와 활용 사례 430여개를 보유하고 있다. 디지털과 오프라인을 결합한 '피지털(Phygital)' 지점도 운영하고 있다. 삼성증권은 DBS의 디지털·AI 운영 경험이 자사의 디지털 기반 자산관리 경쟁력 강화와 연계될 것으로 보고 있다.

박종문 삼성증권 사장은 "이번 파트너십은 한국 투자자들을 글로벌 시장과 연결하고 고객에게 글로벌 기회를 제공하는 중요한 이정표"라며 "삼성증권의 한국 자본시장 강점과 DBS의 지역·글로벌 자산 플랫폼을 결합해 고객에게 연결된 자산관리 경험을 제공하고, 아시아 자산 생태계에서 한국의 입지를 강화할 수 있을 것"이라고 말했다.

탄수샨 DBS CEO는 "아시아가 세계의 부를 이끄는 엔진으로 부상하는 가운데 고객들은 여러 시장에 걸쳐 자산을 원활하게 관리하기를 원하고 있다"며 "삼성증권의 한국 자본시장 강점과 DBS의 지역·글로벌 플랫폼을 결합하면 동서양의 투자 기회로 고객을 연결하고, 기술과 인간의 전문성을 함께 제공할 수 있다"고 말했다.

그는 이어 "이번 자산관리 협력을 시작으로 고객의 자산과 비즈니스 주기 전반을 아우르는 기회를 제공할 수 있도록 파트너십을 확대하겠다"고 덧붙였다.

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