삼성증권, ISA 만기 고객 연금전환 이벤트

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7월 31일까지 연금저축·IRP 이전 고객 대상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 고객을 대상으로 '중개형 ISA 연금전환 이벤트'를 오는 7월 31일까지 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 ISA 만기 자금을 연금계좌로 이전하려는 고객을 대상으로 마련됐다. 삼성증권은 ISA 만기 이후 자금을 연금계좌로 이전하면 과세이연과 추가 세액공제 등 세제 혜택을 활용할 수 있다고 설명했다.

중개형 ISA 계좌는 만기일로부터 60일 이내 연금계좌로 이전할 수 있다. 이벤트 참여 대상은 중개형 ISA 만기 자금을 연금저축 또는 IRP 계좌로 이전한 고객이다.

[사진=삼성증권]

참여 조건은 5월 1일부터 7월 31일까지 ISA 만기 자금 100만원 이상을 연금저축 또는 IRP 계좌로 이전하고, 경품 지급 시까지 잔고를 유지하는 것이다.

혜택은 이전 금액 구간에 따라 차등 지급된다. 연금저축계좌로 이전한 고객은 최대 110만원 상당의 모바일 상품권을 받을 수 있다. IRP 계좌로 이전한 경우에는 모바일 상품권 3만원이 지급된다.

ISA 만기 자금을 연금계좌로 이전한 고객이 이벤트 기간 삼성증권 중개형 ISA에 재가입하면 추가 혜택도 받을 수 있다. 계좌를 개설하면 모바일 상품권 5000원이 제공된다. 재가입 후 순입금 금액이 일정 기준을 충족하면 최대 3만원 상당의 모바일 상품권이 추가로 지급된다.

삼성증권 관계자는 "ISA 만기 이후 자금 운용에 대한 고민이 많은 고객들을 위해 연금계좌 전환을 통한 절세 및 장기투자 기회를 제시하고자 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객의 생애주기에 맞춘 체계적인 자산관리 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com